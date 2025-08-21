Julia Garner urodziła się 1 lutego 1994 w Nowym Jorku. Pochodzi z artystycznej rodziny. Jej matka jest terapeutką, która pracowała jako aktorka i komiczka w Izraelu. Z kolei jej ojciec jest malarzem i nauczycielem sztuki. W wieku 15 lat zaczęła uczęszczać na lekcje z aktorstwa, aby przezwyciężyć swoją nieśmiałość. W 2015 roku ukończyła studia i otrzymała dyplom z psychologii.

Garner zadebiutowała w 2011 roku w filmie "Martha Marcy May Marlene". Sławę zyskała za sprawą serialu Netfliksa "Ozark". Za kreację Ruth Langmore otrzymała Złoty Glob i trzy nagrody Emmy. Jeśli chodzi o filmy kinowe, to zabłysnęła w komedii "Babka". Inne znane produkcje z jej udziałem to "Asystentka", "Kim jest Anna?" i "The Royal Hotel".

Prywatnie jest żoną Marka Fostera, lidera zespołu Foster the People. Para pobrała się w 2019 roku.

Julia Garner: wylała się na nią krytyka po najnowszej roli

W ostatnich miesiącach Julia Garner nie schodzi z ekranów. Mieliśmy okazję zobaczyć ją w hicie Marvela, "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki", gdzie wcieliła się w postać Srebrnej Surferki. Niestety spotkała się z krytyką niektórych fanów, którzy uważali, że postać ta powinna być grana przez mężczyznę. Julia tłumaczyła, że to Shalla-Bal, kobieca wersja, a nie Norin Radd. "Po prostu robię swoje" - stwierdziła.

Obecnie na ekranach kin króluje horror z aktorką w roli głównej - "Zniknięcia". To najnowszy film Zacha Creggera, twórcy "Barbarzyńców". Opowiada on o dziwnym wydarzeniu, które dotyka mieszkańców amerykańskiego miasteczka. Pewnej nocy znikają niemal wszystkie dzieci chodzące do jednej klasy. Zrozpaczeni rodzice chcą wiedzieć, co spotkało ich pociechy. Podejrzenie pada na Justine, wychowawczynię klasy. Budżet produkcji wynosił 38 milionów dolarów. Horror Creggera zarobił już globalnie 155 milionów dolarów.

Julia Garner zagra Madonnę?

Julia Garner ma również zagrać Madonnę w filmie biograficznym reżyserowanym przez samą ikonę muzyki, ale jego przyszłość stoi pod dużym znakiem zapytania. W 2023 roku projekt został wstrzymany, ponieważ Madonna skupiła się na trasie koncertowej Celebration Tour.

Podczas niedawnego odcinka podcastu SmartLess aktorka zdradziła kulisy castingu.

"To po prostu się wydarzyło. Wiedziałam, że pracują nad projektem, że robią film, więc poszłam na przesłuchanie" – wyjaśniła. "Chciałam sprawdzić, czy dam radę".

Garner nie jest profesjonalną tancerką, więc musiała nauczyć się tańczyć, a następnie zaprezentować przed samą Madonną. Przygotowując się do przesłuchania, zadawała sobie pytanie, co zrobiłaby ikona pop.

"Przekonałaby cię, że zasługuje żeby tu być. I ja to poczułam. Pomyślałam: 'Możesz to przyjąć albo odrzucić, ale jeśli odrzucisz, jeśli ja stąd wyjdę, to będzie twój problem'" - opowiadała.