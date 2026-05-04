Uwielbiany komiks w nowym wydaniu. Powstaje pełnometrażowy film o przygodach Tytusa, Romka i A'Tomka

Seria komiksów Henryka Jerzego Chmielewskiego "Tytus, Romek i A'Tomek" zadebiutowała w 1957 roku na łamach "Świata Młodych". Była wydawana do 2021 roku. Głównymi bohaterami są dwaj chłopcy - Romek i A'Tomek oraz szympans Tytus.

Powstaje pełnometrażowy film o przygodach Tytusa, Romka i A'Tomka

Studio EGoFILM pracuje nad pełnometrażowym filmem opartym na kultowych komiksach. W projekt zaangażowani są producentka Ewelina Gordziejuk ("Kicia Kocia", "Pucio") i reżyser Kristoffer Rus (seria filmów "Za duży na bajki").

4 maja do sieci trafił teaser produkcji. Fabuła filmu ma skupić się na historii przyjaźni trwającej mimo różnic. Opublikowane wideo wskazuje, że twórcy wizualnie będą sięgać po żywe kolory i geometryczne formy.

"Historia przeniesie widzów do świata, w którym z atmosfery zaczyna znikać niezwykła substancja - nonsensum, stanowiąca źródło ludzkiej kreatywności i radości. Profesor T. Alent odkrywa jego pochodzenie na tajemniczym archipelagu Wysp Nonsensu. Wkrótce po tym, zostaje porwany przez bezwzględnego Skurcza Y. Byka, który zakorkowuje źródło nonsensum, zamieniając je w towar i doprowadzając do globalnego kryzysu wyobraźni. Tytus, Romek i A'Tomek wyruszą więc wannolotem w niebezpieczną misję ratunkową do świata rządzonego logiką absurdu. Los nonsensum - i całej ludzkości - pozostaje niepewny" - czytamy w opisie teasera na platformie You Tube.

Twórcy nie kryją, że zależy im, by produkcja była atrakcyjna zarówno dla starszych, jak i młodszych widzów. Mimo nowoczesnego stylu animacji produkcja ma oddawać ponadczasowego ducha słynnych komików.

"Chcę wykorzystać moje doświadczenie przy tworzeniu kina familijnego, ale tym razem w animacji. To, co mnie niesamowicie kręci w tym projekcie, to fakt, że mogę zrobić na ekranie rzeczy niemożliwe do osiągnięcia w filmie aktorskim - tworzyć absurdalne sytuacje bez granic fizycznych. Ale będę cały czas uważał, żeby nie stracić tego, co najważniejsze - emocji i szczerości"- cytuje Kristoffera Rusa PAP Life.

Rozwój projektu jest możliwy dzięki wsparciu PISF. Na ten moment nie ujawniono planowanej daty premiery.

