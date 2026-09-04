Uwielbiany film wraca do kin po latach. Te dialogi zna każdy

"Asterix i Obelix: Misja Kleopatra"

Starożytna Aleksandria. Kleopatra (Monica Bellucci) zakłada się z Juliuszem Cezarem (Alain Chabat), że Egipcjanie w trzy miesiące wybudują mu wielki pałac. Architektem powołanym do tego niemożliwego zadania jest niepozorny Numernabis (Jamel Debbouze) - jeśli zawiedzie, stanie się pożywką dla krokodyli. Pomoc dla budowniczych może nadejść tylko z jednej strony: od mieszającego magiczną miksturę Panoramiksa oraz jego druhów, Asteriksa (Christian Clavier) i Obeliksa (Gérard Depardieu). Czy wspólnie wygrają oni z czasem, złośliwymi przeciwnikami i dumnymi Rzymianami?

Szalona komedia Alaina Chabata ma grono wiernych wielbicieli na całym świecie. Szczególnie dobrze przyjęła się w Polsce. Spektakularne tłumaczenie dialogów autorstwa Bartosza Wierzbięty oraz genialne głosy polskich aktorów (m.in. Cezary Pazura, Wiktor Zborowski, Mieczysław Morański, Magdalena Wójcik) sprawiły, że film "Asterix i Obelix: Misja Kleopatra" stał się fenomenem oraz dziełem, do którego nawiązania nie mają końca. Od "Widać mnie, nie widać mnie" do "A rodzina zdrowa?" - wszyscy rozmawiamy dziś dialogami z "Misji Kleopatry".

Film z 2002 roku wraca na ekrany polskich kin w odrestaurowanej wersji 4K.

Kadr z filmu "Asterix i Obelix: Misja Kleopatra" Etienne George East News

"Tony"

Provincetown, rok 1975. Miasto przepełnione artystycznym chaosem i intensywnością, która potrafi albo złamać, albo ukształtować człowieka. W samym środku tego tygla znajduje się Tony (Dominic Sessa) - ambitny student z marzeniami o pisarstwie, który z czysto finansowych pobudek ląduje na zmywaku w restauracji z owocami morza.

W kuchni rządzonej twardą ręką przez surowego szefa (Antonio Banderas), Tony trafia do świata, który jest równie brutalny, co fascynujący. To właśnie tam, w oparach chaosu i potu, odkrywa pasję, która w przyszłości uczyni go kulinarną ikoną swojego pokolenia.

"Tony" ukazuje początki Anthony'ego Bourdaina, zmarłego w 2018 roku szefa kuchni, pisarza i podróżnika, który zdobył ogromną popularność za sprawą swoich książek i programów telewizyjnych.

Kadr z filmu "Tony" (reż. Matt Johnson) A24 Films materiały dystrybutora

"Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma"

Młoda, utalentowana reżyserka Kris (Hannah Einbinder) dostaje od studia filmowego szansę życia - ma nakręcić remake kultowej serii horrorów "Camp Miasma", która cieszyła się ogromną popularnością w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Aby znaleźć inspirację, udaje się na spotkanie z Billy (Gillian Anderson), która grała główną rolę w pierwowzorze projektu. Wizyta u ekscentrycznej aktorki szybko przeradza się w coś więcej niż zwykły wywiad.

"Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma" jest najnowszym filmem Jane Schoenbrun, autorki świetnie przyjętego "W blasku ekranu". "To kino kierowane przede wszystkim do widzów ukształtowanych przez złotą erę amerykańskiego slashera, gdy powstawały takie ikoniczne hity jak 'Piątek trzynastego' czy 'Uśpiony obóz'. Jest jednak w tym szalonym liście miłosnym do kaset VHS coś więcej niż tylko zabawa gatunkiem" - napisał w swej recenzji Łukasz Adamski.

Hannah Einbinder i Gillian Anderson w scenie z filmu "Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma" materiały prasowe

"Nie patrz w dół 2"

Po tragicznej śmierci siostry Jax postanawia szukać zapomnienia w sportach ekstremalnych. Wraz z przyjaciółką Luce decyduje się na śmiertelnie niebezpieczne wyzwanie: wspinaczkę na legendarne zbocze Mount Kwan w Tajlandii.

To, co miało być zastrzykiem adrenaliny, wkrótce zmienia się w dramatyczną walkę o przetrwanie. Nagłe osunięcie skał odcina kobietom drogę ucieczki i pozostawia uwięzione na kruchej półce skalnej 3500 metrów nad ziemią. Zawieszone między niebem a przepaścią, narażone na wycieńczający upał, bez wody i kontaktu ze światem, Jax i Luce muszą zmierzyć się z własnymi lękami, przekroczyć granice wytrzymałości i zawalczyć o życie.

Pierwsza część filmu Scotta Manna zamieniła lęk wysokości w pełnoprawny horror. Historia dwóch kobiet uwięzionych na szczycie opuszczonej wieży telewizyjnej zdobyła ogromną popularność i błyskawicznie zyskała status filmu, o którym widzowie ostrzegali się nawzajem: nie oglądaj, jeśli boisz się wysokości. "Nie patrz w dół 2" ponownie zabierze widzów tysiące metrów nad ziemię.

"Nie patrz w dół 2" [trailer] materiały dystrybutora

"500 mil"

Nastoletni Finn (Roman Griffin Davis) i jego młodszy brat Charlie (Dexter Sol Ansell) uciekają z domu, by uniknąć rozdzielenia po rozstaniu rodziców. Ich celem jest dzikie zachodnie wybrzeże Irlandii oraz dom ukochanego dziadka Johna (Bill Nighy) - ostatnia bezpieczna przystań w ich rozpadającym się świecie.

"Z seansu '500 mil' trudno wyjść bez szklącego się oka. To film, który potrafi dotknąć niezwykle delikatnych strun i emocji. Czasem bawi, wciąga swoją barwną, spontaniczną przygodą - długą podróżą bez żadnych wygód, aby pod koniec przynieść ukojenie i pomóc w zrozumieniu własnych reakcji w obliczu życiowych kryzysów" - napisała w swej recenzji Dagmara Romanowska.

Maisie Williams w scenie z filmu "500 mil" materiały prasowe

"Młodsza siostra"

Siedemnastoletnia Fatima (Nadia Melliti) jest najmłodszą z trzech córek francusko-algierskiej rodziny mieszkającej na paryskich przedmieściach. Dziewczyna jest dobrą uczennicą, z zaangażowaniem uprawia sport, ma kochających rodziców. Na pozór więc jej życie to sielanka.

Jej rzeczywistość to jednak ciągłe balansowanie między lojalnością wobec kochającej, ale dość konserwatywnej rodziny, wiarą muzułmańską a rodzącym się w niej pociągiem do kobiet. Fatima obawia się, że to ostatnie dla jej bliskich byłoby to nie do zaakceptowania.

Rejestrując się na portalu randkowym, bohaterka zaczyna eksplorować swoją seksualność, poznawać własne potrzeby, zastanawiać się nad swoją tożsamością, zwłaszcza gdy wchodzi w relację z pielęgniarką Ji-Na (Ji-min Park). Związek przynosi Fatimie zarówno radość, jak i ból, pozwalając jej lepiej zrozumieć siebie.

"Młodsza siostra" debiutowała w Konkursie Głównym 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Grająca główną rolę Nadia Melliti otrzymała tam nagrodę dla najlepszej aktorki.

"Młodsza siostra" Aurora Films materiały prasowe

"Ktoś całkiem obcy"

Kiedy syryjska lekarka wraz z córką zostają zmuszone do ucieczki z Aleppo, jedna desperacka decyzja uruchamia łańcuch wydarzeń, który przekracza granice i wciąga pięcioro nieznajomych w sam środek tej samej burzy.

Przemytnik próbujący ocalić syna. Żołnierz zmagający się z własnym sumieniem. Poeta poszukujący domu. Kapitan greckiej straży przybrzeżnej rozdarty między obowiązkiem a miłosierdziem. Ich drogi krzyżują się pewnej nocy na Morzu Śródziemnym - w miejscu, gdzie przetrwanie nie jest pewne, a człowieczeństwo objawia się w swojej najsurowszej postaci.

"'Ktoś całkiem obcy' jest mozaikowym filmem dotykającym różnych aspektów problemu, jakim jest masowa imigracja. Bliżej mu do 'Ja, kapitan' Matteo Garrone niż 'Zielonej granicy' Agnieszki Holland. Nie ma filmowej siły obu tych obrazów, ale zarazem jest filmem szczerym i pełnym humanitaryzmu" - napisał w swej recenzji Łukasz Adamski.

Omar Sy w scenie z filmu "Ktoś całkiem obcy" materiały prasowe

"Spa Weekend"

Jane, Coco i Sophie - przyjaciółki z dzieciństwa - wyjeżdżają na ekskluzywny pobyt w spa do Palm Springs. Ma być cisza, regeneracja i luksusowe zabiegi. Wszystko idzie zgodnie z planem do momentu, gdy na miejscu pojawia się ich dawna przyjaciółka Mel - chodząca katastrofa. Od tej chwili relaks zmienia się w serię kompromitujących sytuacji, nieoczekiwanych wyznań i zbyt spontanicznych decyzji. Brzmi jak wymarzony wyjazd? Poczekajcie do pierwszego drinka. I pamiętajcie: Co się dzieje między przyjaciółkami - zostaje między przyjaciółkami.

"Spa Weekend" to najnowszy film Jona Lucasa i Scotta Moore'a, scenarzystów pierwszej części "Kac Vegas" i twórców serii "Złe mamuśki".

"Mira"

Mira to pogodna 12-latka. Uwielbia tworzyć małe dzieła sztuki z plastiku z recyklingu. Cały czas spędza beztrosko z dwójką swych przyjaciół. Wszystko się zmienia, gdy w jej klasie pojawia się nowa, super popularna dziewczyna. Przed Mirą trudne dylematy. Czy powinna porzucić plany własnej wystawy sztuki i tak jak inne dziewczyny rozmawiać tylko o zakochiwaniu się i miłości? Dorastanie czasem potrafi być wielkim wyzwaniem.

"Mira" to duńska produkcja dla młodzieży z 2025 roku. Duńska Akademia Filmowa przyznała jej trzy nominacje do swoich nagród, w tym za najlepszy scenariusz adaptowany.