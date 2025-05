Pierwszy film z cyklu "Bad Boys" powstał w 1995 roku. Opowieść o dwóch niepoprawnych gliniarzach, którzy rozprawiają się z mafią, stała się hitem i do dziś jest regularnie przypominana w telewizji. Kontynuacja - w identycznym składzie osobowym - powstała w roku 2003. Na ten moment seria liczy cztery części; ostatnią odsłonę, "Bad Boys: Ride or Die", pokazano w kinach w ubiegłym roku.

"Bad Boys for Life": trzecia odsłona uwielbianej serii

W "Bad Boys for Life" policjanci z Miami, w których wcielili się Will Smith i Martin Lawrence, powrócili po siedemnastu latach od premiery filmu "Bad Boys 2". W trzeciej części serii Mike Lowery (Will Smith) musi zmierzyć się ze swoją przeszłością. Pomoże mu w tym jego oddany partner Marcus Burnett (Martin Lawrence). Wspólnie staną do walki z meksykańskim kartelem, na którego czele stoi bezwzględny Armando Armas (Jacob Scipio). Film po premierze w 2020 roku niespodziewanie okazał się sukcesem kasowym, przynosząc w kinach na całym świecie dochód przekraczający 400 milionów dolarów.

W obsadzie produkcji można zobaczyć nie tylko uwielbiany duet, ale również takie gwiazdy jak Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig oraz Charles Melton, DJ Khaled, Theresa Randle oraz Joe Pantoliano.

Dwie poprzednie części serii wyreżyserował mistrz kina akcji, Michael Bay. Nad trzecią odsłoną cyklu pracował duet belgijskich filmowców - Adil El Arbi i Bilall Fallah. Producentem po raz kolejny został Jerry Bruckheimer, który pracował przy takich globalnych hitach, jak "Top Gun", "Twierdza", "Helikopter w ogniu" czy seria "Gliniarz z Beverly Hills".

"Bad Boys for Life": kiedy i gdzie emisja?

"Bad Boys for Life" będzie można zobaczyć już we wtorek, 13 maja o godzinie 20.15 w Polsacie.

