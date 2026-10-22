Uwielbiany bohater wraca do Marvela! Aktor potwierdza

Chris Pratt wróci do Marvela!

Takiej nowiny chyba nikt się nie spodziewał. Chris Pratt, który zagrał główną rolę w uwielbianej serii MCU "Strażnicy Galaktyki" właśnie ogłosił, że jego bohater ma swoje miejsce w przyszłości komiksowego uniwersum. Aktor ma konkretne plany względem Petera Quilla, które snuje w porozumieniu z szefostwem Marvela. Oficjalnie możemy więc potwierdzić, że Star Lord ponownie zagości na dużym ekranie.

Powrót bohatera został już zapowiedziany przez twórców "Strażników Galaktyki", kiedy w planszy po napisach końcowych trzeciej odsłony serii ujrzeliśmy komunikat: "The Legendary Star-Lord Will Return". Od tej informacji minęły już ponad trzy lata, a my wciąż nie wiedzieliśmy, czy Marvel rzeczywiście szykuje dla Pratta osobny projekt, czy wysyła go na bezterminowy urlop.

Uwielbiany bohater MCU powraca. "Znów zobaczycie"

Oficjalne stanowisko w tej sprawie wystosował niedawno sam aktor w podcaście "Bingworthy" magazynu The Playlist.

"Mam świetną relację z Kevinem [Feige'em - red.] i Lou [D'Esposito - red.] i od dawna rozmawiamy o tym, jak dotrzymać tej obietnicy, a wdrożenie tych planów przyniosło już konkretne efekty" - zapowiedział.

"Więc tak, znów zobaczycie Star-Lorda, co jest wielce ekscytujące, lecz nie mam takiej mocy powiedzieć, kiedy się to dokładnie wydarzy. Ale on się nigdzie nie wybiera" - zapewnił Pratt.

Aktor już wcześniej przemycał w wywiadach pewne doniesienia o swoim powrocie do uniwersum. W podcaście Happy, Sad, Confused Josha Horowitza Pratt zaznaczył, że "zrobi wszystko, co mu każą" i sam ma już własną wizję na temat przyszłości swojego bohatera. Już kilka miesięcy temu miał ją przedstawić prezesowi Marvel Studios.

Chris Pratt swój ostatni występ w kinowym uniwersum Marvela zaliczył w 2023 roku w "Strażnikach Galaktyki. Vol.3" wieńczących uwielbianą serię.