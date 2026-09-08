Uwielbiani bohaterowie wracają po 12 latach. Ta komedia biła rekordy

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Po 12 latach od premiery ostatniego filmu, ekipa "The Inbetweeners" znów spotka się na planie. Netflix oficjalnie ogłosił, że kultowa brytyjska komedia o grupie przyjaciół i ich perypetiach doczeka się trzeciej odsłony.

Czterech uśmiechniętych mężczyzn pozuje razem na tle promującym film, ubrani w eleganckie garnitury i koszule
Blake Harrison, James Buckley, Simon Bird i Joe Thomas Brendon Thorne/Getty ImagesGetty Images

"The Inbetweeners" to serial komediowy o dorastaniu, który był emitowany na kanale Channel 4 w latach 2008-2010. Historia opowiadała o perypetiach i doświadczeniach nastoletniego Willa McKenziego z przedmieści oraz jego przyjaciół - Simona Coopera, Neila Sutherlanda i Jaya Cartwrighta - którzy uczęszczali liceum Rudge Park Comprehensive.

"The Inbetweeners": powrót uwielbianych bohaterów. Netflix szykuje nowy film

W ciągu trzech sezonów serial ustanowił nowe rekordy oglądalności dla kanału i zdobył wiele nagród. Następnie powstały dwa cieszące się ogromnym sukcesem filmy wspierane, które miały premierę odpowiednio w 2011 i 2014 roku. Pierwszy z nich od razu zajął wysoką pozycję na liście najchętniej oglądanych filmów i ustanowił wówczas rekord najbardziej kasowej brytyjskiej komedii.

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Mary Kosiarz
Mary Kosiarz

Choć od premiery ostatniego filmu minęło już 12 lat, Netflix oficjalnie potwierdził, że powstanie trzecia część.

Simon Bird, James Buckley, Blake Harrison i Joe Thomas ponownie wcielą się w role Willa McKenziego, Jaya Cartwrighta, Neila Sutherlanda i Simona Coopera. Twórcy serialu, Damon Beesley i Iain Morris, również powrócą, by napisać scenariusz i zająć się reżyserią.

"Świetnie się bawiliśmy, spędzając znowu czas z naszymi przyjaciółmi i zamierzamy ciężko pracować co tydzień, aby upewnić się, że podczas kręcenia tego nowego filmu nie będzie żadnych problemów" - komentowali pomysłodawcy.

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