Uwielbiana seria powraca! Nowy film pobije rekord

"Karate Kid: Legendy" to nowa część kultowego cyklu zapoczątkowanego w 1984 roku. W głównej roli zobaczymy Ralpha Macchio , gwiazdora pierwszych trzech części serii, który rolę Daniela LaRusso powtórzył po latach w bijącym rekordy popularności serialu "Kobra Kai". Partneruje mu Jackie Chan, który ponownie wcieli się w Hana, postać, którą znamy z remake'u "Karate Kid" z 2010 roku. Na ekranie zobaczymy również m.in. Joshuę Jacksona.



Reklama

Reżyserem "Legend" jest Jonathan Entwistle, znany między innymi z netfliksowej produkcji "To nie jest OK".

"Karate Kid: Legendy": o czym opowie film?

Po rodzinnej tragedii utalentowany zawodnik kung fu Li Forg (Ben Wang) jest zmuszony do przeprowadzki z matką z Pekinu do Nowego Jorku. Li stara się zapomnieć o swojej przeszłości, próbując dopasować się do nowych okoliczności.

Kiedy nowa znajoma potrzebuje pomocy, Li postanawia wziąć udział w turnieju karate, lecz jego umiejętności okazują się niewystarczające. Jego nauczyciel Pan Han (Jackie Chan) zwraca się o pomoc do Daniela LaRusso (Ralph Macchio), aby nauczył chłopca nowego stylu walki. Połączenie dwóch różnych filozofii ma pomóc Li w wygraniu turnieju i przezwyciężeniu własnych słabości.

"Karate Kid: Legendy" pobije rekord! Ile będzie trwał film?

Choć najnowsza odsłona cenionej serii pojawi się w kinach dopiero pod koniec maja, już teraz mówi się o pobitym przez nią rekordzie. "Karate Kid: Legendy" pobił wcześniejsze filmy czasem trwania! Będzie to rekordowo krótka produkcja w porównaniu do dotychczasowych tytułów z cyklu. Jak podają amerykańskie portale, spędzimy w kinach jedynie 94 minuty. W serii przeważają dzieła trwające powyżej dwóch godzin: "Karate Kid" (1984; 126 minut), "Karate Kid 2" (1986; 113 minut), "Karate Kid III" (1989; 112 minut), "Karate Kid IV: Mistrz i uczennica" (1994; 107 minut), "Karate Kid" (2010; 140 minut).

"Karate Kid: Legendy" trafi do polskich kin już 30 maja 2025 roku.

Zobacz też: Był na szczycie i porzucił aktorstwo. Wszystko przez kultową rolę