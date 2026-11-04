"Krzyk" Wesa Cravena z 1996 roku był pastiszem slasherów - nurtu kina grozy powstałego w latach 70. XX wieku, w którym grupa bohaterów, najczęściej nastolatków, mierzy się z działającym w ukryciu psychopatą. Campbell zagrała Sidney, nastolatkę dochodzącą do siebie po tragedii rodzinnej. Jej bohaterka była główną bohaterką cyklu w czterech kolejnych odsłonach. Aktorki zabrakło w obsadzie szóstej części z powodów finansowych.

Finansowy sukces i artystyczna porażka "Krzyku 7"

Siódma odsłona miała początkowo skupić się na siostrach Carpenter granych przez Melissę Barrerę i Jennę Ortegę. Jednak pierwszą z aktorek zwolniono po jej krytycznych komentarzach o działaniach Izraela. Chwilę później z udziału zrezygnowała Ortega, wskazując na "inne zobowiązania". Z projektem pożegnał się także reżyser i scenarzysta Christopher Landon. Zastąpił go Kevin Williamson, pomysłodawca cyklu. Zdecydowano o przepisaniu fabuły i przywróceniu postaci Sidney.

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"Krzyk 7" wszedł do kin w lutym 2026 roku. Chociaż recenzenci byli dla niego bezlitośni, film zarobił 214 milionów dolarów na całym świecie. Miesiąc później wytwórnia Spyglass ogłosiła rozpoczęcie prac nad ósmą odsłoną cyklu. Autorkami scenariusza będą siostry Lilla i Nora Zuckerman.

Neve Campbell potwierdza, że wystąpi w "Krzyku 8"

W rozmowie z Associated Press Campbell potwierdziła, że wystąpi w kontynuacji. "Nie mogę wam nic powiedzieć o 'Krzyku 8'" - powiedziała. Po chwili dodała ze śmiechem: "Poza tym, że będę w nim".

Wcześniej Williamson przekazał, że nie wyreżyseruje ósmej części serii.