Uwielbiana i odrzucana. Kto tym razem podbił jej serce?

Aktorka przyszła na pierwszy casting w wieku 13 lat i zadebiutowała w dramacie "Lucas" z 1986 roku. W wielu swoich wczesnych filmach grała role nietypowych, czasem nawet dziwacznych dziewczyn. Widzieliśmy ją jako ekscentryczną Lydię w filmie "Sok z żuka" z 1988 roku, gdzie po raz pierwszy wzbudziła zainteresowanie krytyków. Ważnym momentem w jej karierze był występ w filmie "Śmiertelne zauroczenie" (1988) u boku przyszłego partnera, Christiana Slatera.

Kiedy była u szczytu sławy, wycofała się z życia aktorskiego, walcząc ze swymi demonami i uzależnieniami. Niedawno powróciła na szczyt w głośnym i mrocznym hicie Netflixa - serialu "Stranger Things".

Scenariusz, ale na dramat

Jej życie to gotowy scenariusz na fascynujący film... dramatyczny. Zawsze była outsiderką. Dorastała w otoczeniu książek i bitników. Była wielką miłością Johnny'ego Deppa, który poprosił ją o rękę po zaledwie 5 miesiącach znajomości. Para była razem od 1989 do 1993 roku, przez trzy lata będąc narzeczeństwem, a Depp wytatuował sobie nawet na ramieniu napis: "Winona Forever" (który po zerwaniu zamienił na "Wino Forever").

Kiedy wydawało się, że wszystko w życiu aktorki układa się wspaniale, 2001 rok załamał jej aktorską karierę. 12 grudnia 2001 roku Winona Ryder została aresztowana z zarzutami sklepowych kradzieży w Beverly Hills.

Choć było to dramatyczne wydarzenie, aktorka przyznała, że to była jedna z lepszych rzeczy, która mogła się jej przydarzyć.

"To pomogło mi zrozumieć, że kocham aktorstwo, uwielbiam grać, chcę to robić. Równocześnie pokazało mi, że są inne rzeczy, że nie chodzi tu wyłącznie o mnie, o robienie filmów" - wyjaśniła w rozmowie z "Interview".

Pora na krok w przód

Po burzliwych związkach, rozstaniach i romansach, a nawet fikcyjnym ślubie z Keanu Reevesem (!), aktorka chyba osiągnęła stabilizację. W 2024 roku skradła show na 81. Festiwalu Filmowym w Wenecji - pokazała się wtedy ze Scottem Mackinlayem Hahnem.

Fani byli oszołomieni - aktorka rzadko dzieli się swoim życiem prywatnym, a tym razem pokazała się z partnerem, z którym była już od 14 lat!

Wybranek ikonicznej aktorki jest głośnym nazwiskiem w świecie mody. To współzałożyciel marki odzieżowej Loomstate, która specjalizuje się w ekologicznej i zrównoważonej modzie. W wywiadzie dla magazynu "Time" w sierpniu 2012 roku wyjaśnił, że marka koncentruje się na produkcji bawełny organicznej, aby zminimalizować szkody wyrządzane środowisku przez tradycyjną uprawę bawełny.

Para poznała się w 2010 roku na premierze filmu "Czarny łabędź". Zabawnym faktem jest to, że gdy spotkali się po raz pierwszy, Scott był przekonany, że rozmawia z Milą Jovovich. Wpadka nie stanęła na drodze do ich miłości i dziś Ryder mówi o partnerze w samych superlatywach.

"On jest taki wspaniały. Naprawdę taki jest. Mam naprawdę dużo szczęścia (...) Połączyliśmy się na wielu poziomach. Ale to było niesamowite, że on nie jest w tym biznesie... Naprawdę starałam się to ukryć" - czytamy w rozmowie z "Harper's Bazaar" z 2022 roku.

Jednak na horyzoncie nie widać ślubu. Dlaczego?

"Wolałabym nigdy nie wyjść za mąż, niż kilka razy się rozwieść. Nie żeby rozwód był czymś złym, ale nie sądzę, żebym dała radę, gdyby to było możliwe" - wyznała w "The Edit".