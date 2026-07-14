"Hotel Transylwania" powraca! Piąta część serii w 2027 roku

Hit studia Sony Pictures Animation otrzyma swoją kontynuację już za nieco ponad rok. Piąta część "Hotelu Transylwania" ma wejść do amerykańskich kin 5 października 2027 roku, pięć lat po premierze poprzedniej odsłony, zatytułowanej "Hotel Transylwania: Transformania".

Ze sterami reżyserskimi zasiądą Jennifer Kluska i Alan Hawkins, a współproducentami będą twórcy serii Lawrence Jonas i Genndy Tartakovsky.

Fanów hrabiego Drakuli i jego nietuzinkowych podopiecznych zapewne ucieszy wieść, że tym razem będą mogli zobaczyć ich perypetie na dużym ekranie. Z uwagi na pandemię COVID-19 poprzednia część sagi, która miała swoją premierę w lutym 2022 roku, nie otrzymała kinowej dystrybucji i trafiła bezpośrednio na platformę Prime Video.

"Od samego początku 'Hotel Transylwania' zapraszał widzów do świata, w którym potwory są jak rodzina. Te filmy były kamieniem węgielnym w tożsamości sposobu opowiadania historii przez Sony Animation, łącząc unikalny styl wizualny z pełną ciepła komedią, którą napędzają postaci. W kolejnej odsłonie oddajemy hołd temu dziedzictwu serca i humoru, jednocześnie dostarczając nieoczekiwane niespodzianki, które uwielbiają widzowie" - mówili prezesi Sony Pictures Animation, Kristine Belson i Damien de Froberville.

"Hotel Transylwania 5": co wiemy o filmie?

W najnowszej części, która otrzymała tytuł "The Haunting of Hotel Transylvania" hrabia Drakula udaje się na emeryturę, a stery nad hotelem przejmuje jego córka, Mavis. Prędzej czy później stają przed nią pierwsze wyzwania. Seria niefortunnych, upiornych zdarzeń przyprawia mieszkańców hotelu o gęsią skórkę, dlatego wspólnymi siłami wyruszają na kolejną przygodę, by zmierzyć się ze złem.

Seria, która zadebiutowała na wielkim ekranie w 2012 roku, zarobiła łącznie 1,38 miliarda dolarów w box-office. Animowanym postaciom głosu użyczyli choćby Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez, Kathryn Hahn czy Steve Buscemi. Na razie nie wiadomo, kto z oryginalnej obsady pojawi się w nadchodzącym filmie.



