Usłyszała to od nauczycielki. Miała już zawsze grać role otyłych dziewczyn

Kate Winslet to wielokrotnie nagradzana i utalentowana aktorka Hollywood. Angielskiej artystce szeroką rozpoznawalność przyniosła jej rola w uhonorowanym 11 Oscarami przeboju kasowym "Titanic", gdzie wystąpiła u boku Leonardo DiCaprio. Oglądaliśmy ją również w intrygujących rolach w "Lektorze", "Holiday", "Zakochanym bez pamięci", "Mare z Easttown", "Drodze do szczęścia" czy "Lee. Na własne oczy".

Kate Winslet miała zadowolić się rolami otyłych dziewczyn

Nagrodzona Oscarem aktorka, która promuje swój debiut reżyserski "Żegnaj, June", w programie "Desert Island Discs" w BBC Radio 4 wyznała, że nauczycielka aktorstwa powiedziała jej, że będzie musiała "zadowolić się rolami otyłych dziewczyn", jeśli chce przebić się w branży.

"Byłam trochę krępa, ale kiedy zaczęłam traktować to poważniej i zatrudniłam agenta dziecięcego, bardzo wyraźnie pamiętam nauczycielkę aktorstwa... i powiedziała mi: 'Kochanie, zrobisz karierę, jeśli jesteś gotowa zadowolić się rolami otyłych dziewczyn'" - wyznała w wywiadzie, zaznaczając, jak wstydziła się swojego ciała, gdy była początkującą aktorką.



To nie pierwszy raz, kiedy Winslet komentuje swoją wagę. W zeszłym roku Winslet ujawniła, jak członek ekipy zasugerował jej, żeby siedziała prosto, żeby ukryć "fałdy na brzuchu" podczas kręcenia sceny w bikini w dramacie wojennym "Lee. Na własne oczy".

W wywiadzie dla "Desert Island Discs" gwiazda powiedziała, że "wiele jeszcze musimy się oduczyć" na temat tego, jak "rozmawiamy z kobietami w filmie", zdradzając, że jako debiutująca reżyserka słyszała rzeczy, których, jej zdaniem, nie powiedziano by mężczyźnie.

"Mówią coś w stylu: 'Nie zapomnij być pewna siebie w swoich wyborach'. A ja chcę im powiedzieć: 'Nie mów mi o pewności siebie, bo jeśli to jest coś, czego nigdy mi nie brakowało, to właśnie tego'. Ta osoba nie powiedziałaby czegoś takiego mężczyźnie" - stwierdziła.

