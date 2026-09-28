Uroczysta premiera "Lalki". Gwiazdy zachwyciły na czerwonym dywanie

"Lalka" Kawalskiego to adaptacja ponadczasowej książki Bolesława Prusa. Film jest opowiedziany ze współczesną wrażliwością, a zarazem pozostaje wierny literackiemu pierwowzorowi. W Stanisława Wokulskiego wcielił się Marcin Dorociński. Natomiast Izabelę Łęcką wykreowała Kamila Urzędowska. Marek Kondrat powrócił z aktorskiej emerytury do roli Ignacego Rzeckiego.

Za "Lalką" stoi zespół najlepszych twórców polskiego kina. Reżyserem filmu jest Maciej Kawalski, którego film "Niebezpieczni dżentelmeni" był uznany za jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr, jeden z najwybitniejszych operatorów swojego pokolenia, nadający filmowi wyjątkową emocjonalną głębię. Za scenografię odpowiadają Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński oraz Anna Mocny, tworząc historycznie wiarygodny świat epoki. Wyjątkowe, nadające bohaterom wyrazisty charakter kostiumy zaprojektowała Katarzyna Lewińska we współpracy z Tomaszem Ossolińskim. Całość dopełnia precyzyjna charakteryzacja Anety Brzozowskiej.

Gwiazdy na premierze "Lalki" Macieja Kawalskiego Zobacz galerię + 21

O czym opowiada "Lalka"?

Warszawa końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej. On, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, powraca do kraju i postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Ona jest olśniewająca i wyniosła, lecz mimo arystokratycznego pochodzenia zmaga się z widmem finansowej ruiny. U boku Wokulskiego stoi jego wierny przyjaciel - Ignacy Rzecki, romantyk, który z nostalgią obserwuje, jak świat ideałów ustępuje miejsca społecznym aspiracjom i bezwzględnej grze interesów.

Wokulski wkracza w labirynt arystokratycznych salonów, gdzie każdy gest może być początkiem intrygi, a każde słowo - zapowiedzią zdrady. Stający na jego drodze rywale, niespodziewane sojusze i dramatyczne wybory wystawią na próbę jego marzenia i wiarę w ludzi. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem.

"Lalka" już niedługo w kinach w całej Polsce

"Lalka" Kawalskiego trafi do powszechnej dystrybucji w polskich kinach 30 września 2026 roku.