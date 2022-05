Jak donosi BBC, 37-letnia Zara Phythia została uznana za winną 14 przestępstw na tle seksualnym wobec dziewczynki w latach 2005-2008 przez Nottingham Crown Court w Wielkiej Brytanii. Aktorka wraz z mężem dopuścili się molestowania ofiary, kiedy ta miała zaledwie 13 lat. Jej koszmar trwał prawie 3 lata.

Mąż aktorki, 59-letni Marke, został uznany winnym 18 przestępstw na tle seksualnym wobec innej 15-letniej dziewczyny w latach 2002-2003. Podczas rozprawy padły zdania, że uprawiał z nią seks "raz lub dwa razy w miesiącu". Oprawca był wówczas żonaty z inną kobietą.

Uprawiał seks z nieletnią i zakazał jej mówić komukolwiek o tym

Pierwsza ofiara została przesłuchana w zeszłym miesiącu. Kobieta zeznała, że Marke i Phythian wykorzystywali ją seksualnie odkąd skończyła 13 lat.

Wiedziałam, że to co robiliśmy było złe, ale po prostu nie wiedziałam, jak wyjść z sytuacji ani jak cokolwiek powiedzieć mówi ofiara.

Przed sądem kobieta przyznała, że uprawiała seks z Victorem Markem około 20 razy.

Nie mogłam nic powiedzieć, bo się bałam. Zawsze miał nade mną władzę

Upili ją i nakłonili do udziału w trójkącie

Okoliczności, w jakich doszło do przestępstwa są szokujące. Kiedy napaści seksualne na 13-latce miały miejsce, Zara Phythian miała 21 lat, jej partner Victor - 43. Para podała dziewczynce rum i na jej oczach zaczęła uprawiać seks. Następnie powiedzieli dziewczynie, by się do nich przyłączyła.

Po prostu zrobiłam to, o co mnie poprosili. Traktowali mnie jakbym była jakimś niegrzecznym dzieciakiem, a oni zachowywali się jakby z dobrego serca chcieli mi pomóc. Czułam, że nie ma wyjścia. Powiedzieli mi, żebym nic nikomu nie mówiła mówiła ofiara

Ofiary opowiadają o koszmarze po latach

Po werdykcie starszy oficer śledczy, Parminder Dhillon, podziękował ofiarom.

Chcę podziękować dwóm ofiarom, które wykazały się wielką odwagą, zgłaszając się i opowiadając o swoim koszmarze. Chociaż żadna kara wymierzona przez sąd nie może wymazać traumatycznych wspomnień, mam nadzieję, że ofiary będą chociaż w małym stopniu usatysfakcjonowane faktem, że sprawiedliwości stało się zadość

Śledczy podkreśla, że wszystkie zarzuty dotyczące wykorzystywania seksualnego są traktowane z najwyższą powagą, i że nawet w przypadkach, w których przestępstwa miały miejsce wiele lat temu, robi się wszystko, aby postawić sprawców przed wymiarem sprawiedliwości.

Para trafiła do aresztu

Phythian i Marke zaprzeczyli wszystkim zarzutom. Marke przyznał się jedynie do uprawiania seksu z dziewczyną, która rzekomo miała skończone 18 lat.

Kontrowersyjne są także okoliczności, w których para się poznała. Marke był w związku małżeńskim z inną kobietą. Małżeństwo to rozpadło się, ponieważ zaczął spotykać się z Zarą Phythian, która była wówczas... nastolatką.

Podczas ustalania wyroku skazującego, na sali sądowej było słychać płacz Phythian. Wyrok skazujący zostanie ogłoszony 16 maja, a para ma trafić do aresztu. Do tej pory udało im się go uniknąć dzięki wpłaconej kaucji.



