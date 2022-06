O historii powstania przygodowej gry "Uncharted" i próbach przeniesienia jej na duży ekran można by napisać książkę. Po latach zapewnień, że taki film powstanie, fani gry w tym roku w końcu się doczekali.

"Uncharted": Długa droga na duży ekran

A przypomnijmy, że pierwsze informacje na temat powstania ekranizacji popularnej gry komputerowej "Uncharted" pojawiły się już dziesięć lat temu. W obrazie reżyserowanym przez Davida O. Russella w roli Nathana Drake'a miał wystąpić Mark Wahlberg . Wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze, by Indiana Jones znalazł godnego następcę, jednak z realizacji filmu nic nie wyszło.

Udało się dopiero w tym roku. W filmie, który zadebiutował na ekranach w lutym, główną rolę zagrał Tom Holland . Za kamerą stanął Ruben Fleischer , który po kasowym sukcesie "Venoma" mógł przebierać w propozycjach. W filmie znalazło się również miejsce dla Wahlberga. Ostatecznie wcielił się w pomocnika Drake'a - Victora Sullivana.



"Uncharted" na Netfliksie. Tylko w USA!

Mimo że recenzenci nie byli zachwyceni, a produkcja zebrała także mocno mieszane opinie widzów, po raz kolejny okazało się, że Tom Holland jest królem box-office'u. Po sukcesach kolejnych części jego "Spider-Manów" i "Avengersów", także "Uncharted" dobrze poradziło sobie w kinach, zarabiając ponad 400 milionów dolarów. Co ważne, już niebawem przygodową produkcję będą miały okazję zobaczyć kolejne setki widzów.

Na portalu What's on Netflix poinformowano bowiem, że "Uncharted" zadebiutuje na platformie streamingowej 15 lipca. Należy jednak zaznaczyć, że jest to data premiery w Stanach Zjednoczonych. Europejscy widzowie, w tym Polacy będą najprawdopodobniej musieli skorzystać z innej platformy. Według niepotwierdzonych jeszcze informacji, "Uncharted" znajdzie się w ofercie HBO Max.

"Uncharted": Kolejny sukces Sony

W przeciwieństwie do innych studiów filmowych, Sony dba o to, by w stosunku do swoich największych hitów zachowane zostało liczące 45 dni tzw. okno, czyli czas, jaki musi upłynąć od premiery kinowej do pojawienia się filmu na innych nośnikach lub streamingach. Wyświetlanie filmów wyłącznie w kinie nie zawsze się sprawdza, ale w przypadku studia Sony można mówić o sukcesie takiego modelu dystrybucji.



