Uma Thurman dokonała osobistego wyznania. Jako nastolatka usnęła ciążę

Wiadomości

Uma Thurman napisała bardzo osobisty felieton, który ukazał się na łamach "The Washington Post". Nawiązała w nim do obowiązującej w Teksasie ustawy, która zakazuje w tym stanie aborcji po "wykryciu bicia serca płodu". Aktorka, krytykując nowe prawo, przyznała, że w przeszłości miała aborcję. Choć uważa, że była to "najtrudniejszą decyzją w życiu", to równocześnie podkreśliła, że usunięcie ciąży pozwoliło jej dojrzeć do roli matki.

Uma Thurman /Stephane Cardinale - Corbis /Getty Images