Ulubieńcy widzów w nowym romansie Netfliksa. Trudno będzie powstrzymać łzy

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Netflix szykuje nowy film romantyczny z udziałem Lindsay Lohan i Henry'ego Goldinga. Za reżyserię nadchodzącej produkcji "Return to You" odpowie Mark Waters, twórca takich hitów jak "Duchy moich byłych" czy "Jak w niebie".

Lindsay Lohan w długich blond włosach i ciemnej sukni pozuje przed ścianą z czerwonymi napisami
Lindsay LohanAgencja FORUM

"Return to You": Netflix szykuje emocjonujący romans

Akcja nadchodzącego filmu "Return to You" rozgrywa się w 2008 roku i opowiada o wpływowej, ale samotnej prawniczce. Przez zrządzenie losu otrzymuje ona przez pomyłkę bardzo wzruszającą płytę DVD od umierającej kobiety, zaadresowaną do jej męża. Kierując się wyłącznie wskazówkami zawartymi na płycie, prawniczka wyrusza na poszukiwanie mężczyzny.

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Jakub Izdebski
Jakub Izdebski

Główne role zagrają Henry Golding oraz Lindsay Lohan, która będzie również pełnić rolę producentki. Za reżyserię odpowie Mark Waters, który ma na koncie takie tytuły jak "Wredne dziewczyny", "Jak w niebie", "Zakręcony piątek" i "Duchy moich byłych".

Lindsay Lohan i Henry Golding: od lat odnoszą sukcesy

Zarówno Lohan, jak i Golding odnieśli ogromny sukces, pracując nad projektami z gatunku filmów romantycznych.

W dorobku Lohan znajdują się takie tytuły jak "Całe szczęście" (2006), "Niezapomniane święta" (2022) czy "Irlandzkie życzenia" (2024). Z kolei Golding zagrał główną rolę męską w niezwykle popularnych filmach "Bajecznie bogaci Azjaci" (2018), "Last Christmas" (2019) oraz "Daniela Forever" (2024).

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