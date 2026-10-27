11. Ukraina! Festiwal Filmowy w Warszawie

Od 2 do 9 listopada w warszawskich kinach gościł będzie 11. Ukraina! Festiwal Filmowy, który pokaże, jak wiele różnych, często zaskakujących historii opowiadają dziś ukraińscy twórcy. W programie znalazły się filmy nagradzane na międzynarodowych festiwalach, odważne debiuty, dokumenty, animacje i krótkie metraże. Obok obrazów bezpośrednio odnoszących się do rosyjskiej inwazji są historie o miłości, przyjaźni, pamięci, sztuce i codziennym życiu. Festiwal to także spotkania z twórcami, dyskusje, warsztaty oraz wydarzenia łączące kino z muzyką i teatrem.

"Bardzo zależy nam na pokazaniu różnorodności współczesnego ukraińskiego kina, zarówno pod względem podejmowanych tematów, jak i gatunków filmowych. W programie znalazły się komedie, musical, kino akcji, biografie, a także bardzo osobiste, intymne kino autorskie" - mówi Martyna Lach, dyrektorka programowa festiwalu.

"Chcemy pokazać, że ukraińscy twórcy nie ograniczają się do jednego tematu ani jednego sposobu opowiadania. Nawet w warunkach wojny powstaje kino pełne humoru, wyobraźni i artystycznej odwagi" - dodaje.

"Demony" i Rusłana Pysanka na otwarcie

Festiwal otworzy film "Demony" w reżyserii Natalki Worożbyt, którego światowa premiera odbyła się na festiwalu w Locarno. To historia Niny z Połtawy, która przygarnia bezdomnego rosyjskiego włóczęgę podającego się za pisarza. W opowieści, w której realizm przenika się z fantastyką, pojawiają się czarownice, duchy i nieoczywiste relacje między bohaterami.

W filmie wystąpiła Rusłana Pysanka, ukraińska aktorka znana polskiej publiczności przede wszystkim jako Horpyna z "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana. Aktorka zmarła w 2022 roku, w trakcie realizacji filmu. Produkcję ukończono jednak zgodnie z pierwotną wizją reżyserki.

Oficjalny ukraiński kandydat do Oscara i wydarzenia towarzyszące

Wśród najważniejszych tytułów tegorocznej edycji są "Ślady" - oficjalny ukraiński kandydat do Oscara, nagrodzony m.in. Nagrodą Publiczności w sekcji Panorama na Berlinale oraz Grand Jury Documentary Award na festiwalu Movies That Matter.

Do programu trafił także film "Za zwycięstwo!" Walentyna Wasjanowycza, wyróżniony Platform Award na festiwalu w Toronto, a następnie nagrodami Złotego Dukata dla najlepszego ukraińskiego filmu fabularnego i FIPRESCI w Odessie. Twórczości reżysera poświęcono również retrospektywę obejmującą filmy "Atlantyda" i "Odblask".

Widzowie będą mogli obejrzeć również takie filmy, jak "Divia" Dmytra Hreszki o skutkach rosyjskiej inwazji dla środowiska naturalnego, "Teatr weteranów" Julii Bolszynskiej o grupie żołnierzy, medyków, wolontariuszy i weteranów przygotowujących inscenizację "Eneidy" oraz "Nice Ladies" Marii Ponomarowej - dokument o charkowskiej grupy cheerleaderek po pięćdziesiątce.

Zaplanowano także liczne wydarzenia towarzyszące, m.in. panel "Ukraińskie kino 2026: od przetrwania do nowego modelu" oraz debatę i warsztaty "Dezinformacja i jej społeczne konsekwencje".

Na finał festiwalu polsko-ukraiński zespół DAGADANA zagra na żywo do niemego filmu "Teczka kuriera dyplomatycznego" Ołeksandra Dowżenki z 1927 roku.

Pełny program festiwalu dostępny jest na oficjalnej stronie imprezy.