Udział w legendarnym filmie odmienił jego życie. Miał wtedy zaledwie 12 lat

Magazyn "Entertainment Weekly" opublikował fragmenty nowej autobiografii Ke Huy Quana, który w 2022 roku podbił serca widzów drugoplanową kreacją w filmie "Wszystko wszędzie naraz". Jego występ został doceniony m.in. Złotym Globem i Oscarem.

Choć dzięki tej roli branża na nowo zaczęła się nim interesować, aktor rozpoczął swoją karierę już jako nastolatek. Po raz pierwszy zdobył serca publiczności, występując u boku Harrisona Forda w filmie "Indiana Jones i Świątynia Zagłady".

Ke Huy Quan wspomina udział w filmie "Indiana Jones i Świątynia Zagłady". To zmieniło losy jego rodziny

Quan w swojej książce ujawnił, że udział w filmie Spielberga na zawsze zmienił życie jego i całej rodziny.

"Pewnego popołudnia wszedłem do kuchni i zastałem rodziców stojących razem przy stole" - pisał Quan w swojej autobiografii.

"Mama trzymała kopertę z moim imieniem wydrukowanym na niej. Tata miał dokumenty, które były w środku. Oboje się uśmiechali - był to uśmiech wynikający z mieszanki zaskoczenia i niedowierzania. Podali mi wszystko. Był to czek od Lucasfilm. Opiewał na prawie 100 000 dolarów - kwotę, która zupełnie nie miała dla mnie sensu".

Film zarobił na całym świecie ponad 300 mln dolarów, a Steven Spielberg i George Lucas zadbali o to, by nastolatek miał udział w tych gigantycznych zyskach.

"W tamtych czasach prawie żaden aktor nie otrzymywał udziału w zyskach z produkcji. Nawet dzisiaj mają go tylko największe gwiazdy. To, że dzieciak taki jak ja, kręcący swój pierwszy film, miał w czymś takim udział, było czymś niespotykanym. A 'Świątynia Zagłady' nie była jakimś niewielkim tytułem, którego nikt nie zamierzał oglądać. Była to kontynuacja ogromnego hitu, filmu, o którym wszyscy wiedzieli, że przyniesie ogromne zyski. To sprawiało, że ich gest był jeszcze bardziej hojny" - kontynuował.

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