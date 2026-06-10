Andrew Stanton, reżyser i scenarzysta kultowych animacji, powraca z piątą odsłoną przygód zabawek z "Toy Story". Seria, która zadebiutowała w 1995 roku jako pierwszy film zrealizowany w całości techniką komputerową, zyskała wielu wielbicieli na całym świecie. To jedna z tych produkcji, którą oglądają zarówno młodsi, jak i starsi widzowie.

Woody, Buzz, Jessie i ekipa powrócą i - jak to zwykle bywa w tych animacjach - zmierzą się z bardzo aktualnym tematem. W najnowszym filmie zabawki staną twarzą w twarz ze światowym problemem - dziś dzieci częściej wybierają czas przed ekranem niż zabawę tradycyjnymi zabawkami.

Producentem filmu jest Lindsey Collins, Kenna Harris została współreżyserką projektu. Studio ujawniło, że Bad Bunny i Alan Cumming dołączyli do obsady z gościnnymi występami wokalnymi. Postaciom w angielskiej wersji językowej głosów użyczą również Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Greta Lee, Conan O'Brien, Tony Hale, Craig Robinson, Annie Potts, Bonnie Hunt, Kristen Schaal, Ernie Hudson i Keanu Reeves.

"Toy Story 5": pierwsze opinie o filmie

"Toy Story 5" trafi do polskich kin już 19 czerwca. Tymczasem do sieci trafiły pierwsze reakcje dziennikarzy po pokazach przedpremierowych. Wszystko wskazuje na to, że Pixar znów trafił w dziesiątkę, a seria zaliczyła udany powrót. Krytycy nie szczędzą pochwał, nazywając film "poruszającym", "zabawnym", a nawet "perfekcyjnym pod każdym względem".

Scott Menzel, znany krytyk filmowy, napisał na platformie X, że piąta część serii dorównuje pierwszym trzem filmom. Według niego produkcja oferuje idealne połączenie humoru, emocji i "tej wyjątkowej magii Pixara".

Równie entuzjastycznie wypowiedział się Daniel Baptista z "The Movie Podcast", który określił seans mianem "doświadczenia definiującego pokolenie". Dodał również, że film opowiada historię, której widzowie "potrzebują właśnie teraz".

"Pixar po raz kolejny dostarcza znaczący, poruszający i mistrzowsko zrealizowany film, który trzeba zobaczyć" - dodał.

Redaktorka Collidera Meredith Loftus również podzieliła ten entuzjazm. Napisała na X: "'Toy Story 5' trafiło w miejsca, na które nie byłam przygotowana! Pokazanie konfliktu między technologią a zabawkami przez pryzmat Jessie stworzyło głęboko poruszającą historię, przy której rozpłakałam się na dobre. Stawiam ten film obok 'Toy Story 2' i 'Toy Story 3'. Jest naprawdę aż tak świetny!".