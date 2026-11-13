Uczy i porusza. Ta animacja zachwyciła widzów i krytyków na całym świecie

Animacja z wysokimi ocenami od krytyków

"Król Królów" to największy od 2025 roku film w portfolio studia Angel i zarazem pierwszy pełnometrażowy kinowy film animowany w historii tej wytwórni. Produkcja już na rynku amerykańskim udowodniła, że kino animowane inspirowane historią biblijną może stać się wydarzeniem daleko wykraczającym poza swoją gatunkową niszę, przyciągając przed ekrany widzów w różnym wieku.

Ogromnemu sukcesowi kasowemu towarzyszy entuzjastyczne przyjęcie publiczności. Na Rotten Tomatoes film zdobył 97 procent pozytywnych ocen widzów, a w badaniu CinemaScore otrzymał najwyższą możliwą notę A+. To wyjątkowy rezultat, który potwierdza, jak mocno ta niezwykła opowieść poruszyła publiczność.

"Król Królów": O filmie

Ojciec opowiada synowi najwspanialszą historię wszech czasów. To, co zaczyna się jak zwykła bajka na dobranoc, szybko staje się początkiem niezwykłej podróży, która na zawsze odmieni życie chłopca. Dzięki sile wyobraźni wyrusza on śladami Jezusa, jest świadkiem Jego cudów, towarzyszy Mu w chwilach próby i odkrywa znaczenie Jego największej ofiary.

"Król Królów" ukazuje ponadczasową historię oczami dziecka, pozwalając na nowo odkryć moc nadziei, miłości i odkupienia. Film powstał na podstawie prozy Charlesa Dickensa, autora słynnej "Opowieści wigilijnej", którą pisarz stworzył z myślą o swoich własnych dzieciach. To właśnie dziecięca perspektywa nadaje tej historii szczególną wrażliwość i pozwala spojrzeć na nią z nowej, pełnej emocji strony.

"Król Królów" to poruszająca opowieść o wierze, nadziei, miłości i sile rodzinnych więzi, a zarazem wielkie animowane widowisko stworzone z myślą o kinowym ekranie. Połączenie klasycznej historii, nowoczesnej animacji i niezapomnianych bohaterów sprawia, że będzie to wyjątkowa propozycja na wspólne, rodzinne wyjście do kina. Już od 1 stycznia 2027 roku widzowie w Polsce będą mogli przeżyć ją wspólnie w świąteczno-noworocznym czasie. Dystrybutorem produkcji jest Galapagos Films.

"Król Królów" [trailer] materiały dystrybutora



