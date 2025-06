Tylko tam można za darmo zobaczyć tegoroczny oscarowy hit

"Anora" Seana Bakera opowiada o tytułowej striptizerce, która spontanicznie wychodzi za mąż za syna rosyjskiego oligarchy. Początkowo jej życie przypomina bajkę, jednak gdy wiadomość o ślubie dociera do Rosji, sytuacja zmienia się diametralnie. Teściowie nie zamierzają zaakceptować tej relacji - planują przyjazd do USA, by unieważnić małżeństwo i odzyskać syna. Od tej chwili Anora musi walczyć o swoją przyszłość.

"Anora": Oscarowy triumf Seana Bakera

"Anora" zdobyła aż pięć statuetek podczas tegorocznego rozdania Oscarów. Triumfowała między innymi w najważniejszej kategorii - najlepszy film. Oscara zdobyła również wcielająca się w tytułową rolę Mikey Madison.

Reklama

Nie lada osiągnięciem popisał się Sean Baker, który otrzymał aż cztery cenne nagrody. Do wspomnianego Oscara za najlepszy film (jako producent "Anory") dołożył również statuetki za reżyserię, scenariusz oryginalny i montaż.

Jednocześnie Baker po raz kolejny udowodnił, że potrafi uchwycić autentyczność i emocjonalną głębię w swoich historiach, co wcześniej udało mu się m.in. w "Mandarynce", "Florida Project" czy "Red Rocket".

"Anora": Gdzie obejrzeć online?

"'Anora' stanowi ukoronowanie dotychczasowej strategii twórczej Bakera. To mistrzowsko poprowadzona bajka rodem z influencerskich TikToków z życia na bogato, która płynnie przechodzi w pozostawiające za sobą zgliszcza tornado komedii, by na koniec zwolnić i uderzyć w czulsze, słodkogorzkie tony" - pisał w recenzji filmu dziennikarz Interii Jakub Izdebski.

Oscarową "Anorę" już od 19 czerwca można oglądać w ramach abonamentu, bez dodatkowych opłat w SkyShowtime.