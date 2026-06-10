Tylko dla widzów o mocnych nerwach. Nie oglądaj, jeśli masz lęk wysokości

Pierwsza część filmu Scotta Manna zamieniła lęk wysokości w pełnoprawny horror. Historia dwóch kobiet uwięzionych na szczycie opuszczonej wieży telewizyjnej zdobyła ogromną popularność i błyskawicznie zyskała status filmu, o którym widzowie ostrzegali się nawzajem: nie oglądaj, jeśli boisz się wysokości.

"Nie patrz w dół 2" ponownie zabierze widzów tysiące metrów nad ziemię. Tym razem akcja przenosi się do Tajlandii. Bohaterkami filmu są Jax oraz Luce, które podejmują się ekstremalnego przejścia nad górską przepaścią. Kiedy osuwisko odcina im drogę powrotną, kobiety zostają uwięzione i rozpoczynają desperacką walkę o przetrwanie.

"Nie patrz w dół 2": Fabuła

Po tragicznej śmierci siostry, Jax postanawia szukać zapomnienia w sportach ekstremalnych. Wraz z przyjaciółką - Luce decyduje się na śmiertelnie niebezpieczne wyzwanie: wspinaczkę na legendarne zbocze Mount Kwan w Tajlandii.

To co miało być zastrzykiem adrenaliny, wkrótce zmienia się w dramatyczną walkę o przetrwanie. Nagłe osunięcie skał odcina kobietom drogę ucieczki i pozostawia uwięzione na kruchej półce skalnej 3500 metrów nad ziemią. Zawieszone między niebem a przepaścią, narażone na wycieńczający upał, bez wody i kontaktu ze światem, Jax i Luce muszą zmierzyć się z własnymi lękami, przekroczyć granice wytrzymałości i zawalczyć o życie.

"Nie patrz w dół 2" [trailer] materiały dystrybutora



