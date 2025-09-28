Tydzień temu miał wypadek na planie filmowym. Wraca do zdrowia
Tom Holland powraca do zdrowia po wypadku na planie. Uwielbiany przez miliony fanów aktor uspokoił ich i dał znać co u niego słychać.
Jak informowaliśmy kilka dni temu, podczas prac na planie filmu “Spider-Man: Brand New Day" doszło do groźnego wypadku. Tom Holland, odtwórca głównej roli, trafił do szpitala z podejrzeniem wstrząsu mózgu. Do upadku doszło w trakcie kręcenia sceny kaskaderskiej. Aktor został przewieziony do szpitala i zbadany. Weekend spędził już w domu.
Jeden z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia uspokaja fanów. Na Instagramie zamieścił post, w którym pisze, że "czuje się lepiej i powraca do zdrowia". Przy okazji podzielił się również zdjęciem z gali The Brothers Trust, którą zorganizowali jego rodzice. Na wydarzeniu pojawił się ze swoją narzeczoną, Zendayą.
Obsada nadchodzącego filmu robi wrażenie. Do Hollanda dołączą Mark Ruffalo jako Hulk, Michael Mando jako Skorpion, Jon Bernthal w roli Punishera oraz Sadie Sink, znana ze "Stranger Things". Reżyseruje Destin Daniel Cretton, a za scenariusz odpowiadają Chris McKenna i Erik Sommers.
Szczegóły fabuły wciąż owiane są tajemnicą, ale wiadomo, że wydarzenia będą rozgrywać się po filmie "Bez drogi do domu", kiedy to pamięć o prawdziwej tożsamości Petera Parkera została wymazana ze świadomości wszystkich, w tym jego najbliższych.
