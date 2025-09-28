Tydzień temu miał wypadek na planie filmowym. Wraca do zdrowia

Tom Holland: aktor czuje się lepiej

Jak informowaliśmy kilka dni temu, podczas prac na planie filmu “Spider-Man: Brand New Day" doszło do groźnego wypadku. Tom Holland, odtwórca głównej roli, trafił do szpitala z podejrzeniem wstrząsu mózgu. Do upadku doszło w trakcie kręcenia sceny kaskaderskiej. Aktor został przewieziony do szpitala i zbadany. Weekend spędził już w domu.

Jeden z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia uspokaja fanów. Na Instagramie zamieścił post, w którym pisze, że "czuje się lepiej i powraca do zdrowia". Przy okazji podzielił się również zdjęciem z gali The Brothers Trust, którą zorganizowali jego rodzice. Na wydarzeniu pojawił się ze swoją narzeczoną, Zendayą.

Reklama

"Spider-Man: Brand New Day": co wiemy?

Obsada nadchodzącego filmu robi wrażenie. Do Hollanda dołączą Mark Ruffalo jako Hulk, Michael Mando jako Skorpion, Jon Bernthal w roli Punishera oraz Sadie Sink, znana ze "Stranger Things". Reżyseruje Destin Daniel Cretton, a za scenariusz odpowiadają Chris McKenna i Erik Sommers.

Szczegóły fabuły wciąż owiane są tajemnicą, ale wiadomo, że wydarzenia będą rozgrywać się po filmie "Bez drogi do domu", kiedy to pamięć o prawdziwej tożsamości Petera Parkera została wymazana ze świadomości wszystkich, w tym jego najbliższych.

Zobacz też: Miłośnicy gier podziwiają ją za jedną rolę. Niewielu zna jej nazwisko