"Fair Play" było kinowym debiutem Chloe Domont - reżyserki, która miała już na koncie realizację odcinków takich seriali jak "Billions", "W garniturach" czy "Gracze". Teraz artystka zachwyci nas nową produkcją, która zadebiutuje już najbliższej wiosny.

"A Place in Hell": znamy szczegóły

"A Place in Hell" opowie o losach dwóch kobiet pracujących w renomowanej kancelarii zajmującej się prawem karnym. Dramat skupi się na pracownikach biurowych: odnoszącej sukcesy, bezwzględnej prawniczce (w tej roli pięciokrotnie nominowana do Oscara Michelle Williams), której ambicje zostają wywrócone do góry nogami przez młodszą prawniczkę (Daisy Edgar-Jones), sprowadzoną na jej miejsce.

W produkcji pojawi się także Andrew Scott, a premiera zapowiedziana jest na 12 lutego 2027 r.

Kontrpropozycją kinową dla tej produkcji będzie "Spaceballs: The New One" studia Amazon MGM Studios. Kto zwycięży w walce o najwyższy wynik box office?