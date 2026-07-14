Twórczość polskiego artysty zainspirowała powstanie głośnego filmu

Patryk Różycki: Sylwetka artysty

Od 31 lipca do 11 października w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie będzie można zobaczyć prezentowany cykl prac artysty - intymny zapis dzieciństwa spędzonego na polskiej wsi lat 90. Różycki powraca w nim do doświadczeń związanych z ekonomicznym wykluczeniem, wstydem wynikającym z pochodzenia oraz rodzinnymi opowieściami, które z perspektywy czasu zyskują nowe znaczenia. Kuratorem wystawy jest Łukasz Ronduda.

Patryk Różycki (ur. 1992 w Kole) to polski artysta wizualny, malarz i performer. Absolwent Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych na kierunku intermedia. Dwukrotny finalista Paszportów "Polityki" (2023 i 2025). Jego prace prezentowane były w najważniejszych instytucjach w Polsce. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Różycki swoją twórczość nasyca wątkami autobiograficznymi. Bliskie są mu tematy nierówności ekonomicznych i związanych z nimi wykluczeń społecznych i kulturowych. Jego malarstwo stara się odpowiedzieć na pytanie jak klasa, rodzina i miejsce pochodzenia wpływają na tożsamość. Artysta podejmuje refleksję nad głęboko zakorzenionymi w kulturze wzorcami męskości, wzorcami relacji rodzinnych i romantycznych. W swojej radykalnie konfesyjnej sztuce stawia na autentyczność i otwarte mówienie o najtrudniejszych emocjach, co według niego ma wymiar terapeutyczny.

"Powiedz mi, co czujesz": O filmie

"Powiedz mi, co czujesz" w reżyserii Łukasza Rondudy zostało już zaprezentowane zagranicznej publiczności na festiwalach GoEast Film Festival w Wiesbaden oraz International Film Festival Rotterdam, gdzie spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno ze strony krytyków, jak i widzów. Polska premiera produkcji odbędzie się podczas tegorocznej edycji MFF Nowe Horyzonty.

"To historia miłości współczesnych, młodych Polaków żyjących w dobie kultury terapeutycznej. Dwudziestolatkowie zakochują się w sobie, z jednej strony będąc głęboko świadomymi własnych emocji, z drugiej - zmagając się z zagubieniem wynikającym z nadmiernej autorefleksji i przeterapeutyzowania. Film porusza temat nowej, "wrażliwej" męskości - otwartej na emocje, uczucia i łzy" - mówi Łukasz Ronduda, reżyser i scenarzysta nagrodzonego Złotymi Lwami filmu "Wszystkie nasze strachy".

Bohaterowie mają po dwadzieścia lat. Ona tworzy nietypowy projekt SKUP ŁEZ, w którym płaci ludziom za ich… łzy. On - początkujący artysta - nie potrafi płakać. Ich uczucie rozwija się intensywnie i szybko, otwierając drogę do głębokiej przemiany, która okaże się jednym z najważniejszych doświadczeń w ich życiu. "Powiedz mi, co czujesz" to poruszająca historia o intymnej bliskości i miłości, która potrafi być najlepszym terapeutą.

"Powiedz mi, co czujesz" w kinach w całej Polsce od 18 września.

"Powiedz mi, co czujesz" [trailer] materiały dystrybutora



