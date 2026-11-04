Film ma być "stylowym kinem akcji z motywem zemsty", którego fabuła rozegra się w świecie londyńskich gangów. Zdjęcia mają rozpocząć się na początku 2027 roku w Wielkiej Brytanii. Za produkcję będą odpowiadały Black Bear Pictures, Toff Guy Films i Punch Palace Productions. Ritchie i Statham znaleźli się także wśród producentów.

Dla aktora i reżysera będzie to siódma współpraca. Po raz pierwszy spotkali się na planie "Porachunków" z 1998 roku, debiutu Ritchiego. Statham wystąpił później w jego "Przekręcie", "Rewolwerze", "Jednym gniewnym człowieku" i "Grze fortuny".

"Testament" [teaser] materiały dystrybutora

Na 2028 rok zapowiedziano premierę "Viva La Madness", ich szóstego filmu, adaptacji książki J.J. Connelly'ego. Wcześniej na podstawie jego twórczości powstał "Przekładaniec" Matthew Vaughna.

Najnowszy film Guya Ritchiego już niedługo w kinach

Najnowsza produkcja reżysera, "Testament", wejdzie do polskich kin 5 marca 2027 roku. W rolach głównych zobaczymy Rosamund Pike, Benedicta Cumberbatcha i Anthony'ego Hopkinsa.