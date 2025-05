Twórcy oddadzą hołd aktorowi. Powstanie kontynuacja komedii romantycznej

"Zakochana złośnica" otrzyma kontynuację. Powstanie trylogia

Gil Junger, twórca kultowej produkcji, w niedawnym wywiadzie dla People opowiedział o rozpoczętej już pracy nad sequelem historii. Reżyser zapowiedział, że planowane są trzy nowe części, zatytułowane kolejno: "10 Things I Hate About Dating", "10 Things I Hate About Marriage" i "10 Things I Hate About Kids". Przypomnijmy, że oryginalny tytuł, który w Polsce został przetłumaczony na "Zakochana złośnica", w rzeczywistości brzmiał "10 Things I Hate About You" ("10 rzeczy, których nienawidzę w randkowaniu").

Produkcja jest interpretowana jako współczesna wersja "Poskromienia złośnicy" Williama Szekspira.

Nowe części "Zakochanej złośnicy" oddadzą hołd Heathowi Ledgerowi

Na ten moment nie wiadomo, kto miałby znaleźć się w obsadzie i czy jest szansa na powrót gwiazd nawet w niewielkich rolach. Reżyser przyznał jednak, że to byłaby ogromna przyjemność, by ponownie pracować z Julią Stiles czy Larrym Millerem, którego uważa za wspaniałego aktora.

"Bardzo chciałbym ponownie pracować z Julią. Ukształtowała życie milionów dziewczyn. Postać Kat naprawdę przemawiała do młodych kobiet w bardzo silny sposób" - mówił.

Junger dodał również, że w nowych odsłonach nie zapomni o zmarłym w 2008 roku odtwórcy głównej roli męskiej. Zapytany o to, czy można spodziewać się ukłonu w stronę Heatha Ledgera, odparł:

"Myślę, że to piękny pomysł i odpowiedź brzmi: tak. Zasługuje na to, by być kochanym".

