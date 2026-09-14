Twórcy "Obsesji" rok po premierze filmu. Tak zmieniło się ich życie

Bear (Michael Johnston) jest platonicznie zakochany w swojej przyjaciółce Nikki (Inde Navarrette). Chłopak nie wie, jak powiedzieć jej o swoich uczuciach. W poczuciu beznadziei korzysta z zabawki spełniającej życzenia. Ku swemu zaskoczeniu Bear otrzymuje dokładnie to, o co prosił. Nikki nagle deklaruje mu miłość i wprowadza się do niego. Wkrótce chłopak odkrywa, że niektóre pragnienia mają mroczną cenę. Zachowanie dziewczyny staje się coraz bardziej niepokojące.

"Obsesja" otrzymała na 50. MFF w Toronto w 2025 roku drugą nagrodę publiczności w sekcji Midnight Madness. Film wszedł do kin w maju 2026 roku. Okazał się ogromnym hitem finansowym. Przy budżecie wynoszącym 750 tysięcy dolarów zarobił na całym świecie prawie 514 milionów dolarów. Spotkał się także ze świetnym przyjęciem krytyków. Navarrette jest jedną z faworytek do Oscara za pierwszoplanową rolę żeńską.

"Obsesja" [teaser] materiały dystrybutora

Inde Navarrette myślała, że zawaliła casting do "Obsesji"

"To szaleństwo" - przyznał Barker podczas spotkania z publicznością. Rok temu pokazał w Toronto swój niskobudżetowy horror, a produkcji nie było nawet stać na osobne pokoje hotelowe dla członków ekipy. Od tego czasu jego "Obsesja" stała się hitem, on nakręcił swój trzeci film pełnometrażowy, a także został zakontraktowany jako reżyser reboota "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną" dla wytwórni A24. Z kolei Navarrette stała się jedną z najbardziej rozchwytywanych aktorek swego pokolenia. W nadchodzącym reboocie serii "X-Men" wcieli się w mutantkę Rogue. "Festiwal w Toronto będzie na zawsze w moim sercu. To był pierwszy raz, kiedy wyjechałem poza Stany Zjednoczone. Od tego czasu byłem w Londynie, Paryżu, Włoszech i Meksyku" - mówił Barker.

Navarrette wróciła do momentu castingu, który odbywał się na platformie Zoom. "Myślałam, że wypadłam fatalnie. Byłam spięta. Miałam szczęście, że reżyser zobaczył we mnie coś, a ja nie wiedziałam nawet, że to pokazałam" - wspominała aktorka. Dodała, że kluczowe okazało się czytanie scenariusza z Michaelem Johnstonem, który wcielił się w Beara. "Gdy był ze mną, teks nagle nabrał sensu".

Aktorka dodała, że jest nieśmiałą osobą, więc nad fizycznością Nikki - jej grymasami i gestykulacją - pracowała wyłącznie z Barkerem. Reakcje Beara na jej zachowanie wypadają z tego powodu tak szczerze. Johnston często nie wiedział, co szykuje jego ekranowa partnerka.

Inde Navarrette na 51. MFF w Toronto w 2026 roku Frazer Harrison Getty Images

Które sceny "Obsesji" zostały dograne?

Barker zdradził także, że na festiwal w Toronto w 2025 roku zakwalifikowała się inna wersja montażowa "Obsesji". Przed premierą zrealizowano dokrętki. "Zrobiliśmy pokaz testowy i ludzie byli wściekli na Beara. Nie rozumieli, dlaczego nie zrobił więcej, by odkręcić swe życzenie. Dlaczego nie szukał odpowiedzi? Dlaczego nie wrócił do sklepu?" - relacjonował reżyser. Zamiast usprawiedliwić swego bohatera, dograł kilka ujęć, które pokazywały, że Bear nie chce zniwelować klątwy ciążącej na Nikki. "Słowo 'dokrętki' kojarzy się bardzo źle. A to dobra rzecz, gdy masz okazję naprawić rzeczy, na które nie miałeś czasu lub nie zwracałeś na nie uwagi". Navarrette dodała, że wróciła przed kamerę z wyjazdu na camping. Dlatego można zauważyć, które ujęcia zostały dograne - jej skóra jest na nich nieco opalona.

Aktorka przyznała, że dzięki sukcesowi "Obsesji" może teraz pitchować własne projekty. Marzy o reżyserii, a także o rolach, które pozwolą jej na całkowitą zmianę swojego wyglądu. "Chcę mieć fryzurę pixie cut w kolejnym filmie. Albo rozjaśnione brwi. Kolczyki. Tatuaże. Jak mogę stać się zupełnie inną osobą? Chcę się zmienić, bo zrobiłam to w 'Obsesji' i się udało" - wyznała Navarrette.

Z kolei Barker zdaje sobie sprawę, że przez sukces "Obsesji" może dostać pozwolenie na wszystko od każdej wytwórni. "To nieco onieśmielające. Teraz mogę zrobić wszystko - ale co tak naprawdę chcę zrobić?".