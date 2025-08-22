Twórcy kultowej serii zrobili psikusa fanom. Zamiast Cruise'a zobaczyli to

Tom Cruise zaskoczył fanów. Co się stało?

Zbliża się cyfrowa premiera "Mission: Impossible - The Final Reckoning", czyli 8. część emocjonujących przygód Ethana Hunta. Paramount w bardzo nietypowy sposób zdecydowało się wypromować film. Fani byli zaskoczeni!

Na oficjalnym profilu produkcji na platformie "X" pojawił się intrygujący wpis. "Misja została zagrożona. Pozostało nam więc jedno wyjście: ujawnić wszystko. Cały film już dostępny na YouTube" - mogliśmy przeczytać. Pod postem pojawił się link przekierowujący dalej, lecz zamiast filmu zafascynowani fani zobaczyli... obraz sugerujący, że radio szpiega IMF przekazuje wiadomość i usłyszeli tekst zakodowany w alfabecie Morse'a!

Reklama

Okazało się, że jest to cały scenariusz filmu zapisany alfabetem Morse'a, nagraniem audio z długim ciągiem kropek i kresek.

"Jednak Entity przeniknęła każdą główną platformę streamingową, więc ten livestream został skompromitowany. Pełny scenariusz musiał być transmitowany w alfabecie Morse'a, aby uniknąć wykrycia. Twoja misja zaczyna się teraz" - napisano w opisie nagrania.

Mimo zdziwienia fani byli zachwyceni żartem i docenili, że zbiegł się on z Dniem Radia. "Cały scenariusz w alfabecie Morse'a. Szaleństwo! Uwielbiam to" - napisał jeden z nich.

Zobacz też: Połączyła ich wielka miłość. Od popularnego aktora jest młodsza aż o 18 lat