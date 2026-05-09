Twórcy hitu Netfliksa za sterami superprodukcji. Ponownie łączą siły

"Six Clean Kills": Charlize Theron i Baltasar Kormákur ponownie razem

Charlize Theron i Baltasar Kormákur ponownie łączą siły. Po nakręceniu filmu "Alfa", ostatniego hitu Netfliksa, aktorka oraz reżyser zrealizują "Six Clean Kills" - adaptację niewydanej jeszcze powieści Stana Parisha ("Love and Theft"). Autor książki będzie również odpowiedzialny za scenariusz filmu, który powstanie dla Universal Pictures.

Jak na razie nie znamy szczegółów fabuły powieści ani produkcji.

Wcześniej Charlize Theron i Baltasar Kormákur pracowali przy "Aflie". Film zadebiutował w Netfliksie 24 kwietnia i od tego czasu znajduje się w rankingu dziesięciu najpopularniejszych produkcji filmowych platformy.

"Alfa": nowy filmowy hit Netfliksa

"Alfa" to historia pogrążonej w żałobie kobiety, która szuka ukojenia na australijskim pustkowiu. Tam zostaje wciągnięta w bezwzględną i niebezpieczną grę w kotka i myszkę z seryjnym mordercą. Na ekranie Theron partnerował Taron Egerton, którego ostatnio mogliśmy oglądać w serialu "Smoke" oraz zeszłorocznym hicie serwisu "Kontrola bezpieczeństwa".

"Alfa" ma w sobie coś, co nie pozwala oderwać wzroku od ekranu. Dawno nie było na Netfliksie produkcji, która tak szybko wciąga widza. Wyraźnie czuć klimat osaczenia, ucieczki i nieustannego zagrożenia. "Alfa" to solidny film, który mimo swoich wad potrafi przykuć uwagę i utrzymać napięcie do samego końca" - pisała Patrycja Otfinowska w recenzji filmu.

