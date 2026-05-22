Fenomen literacki na ekranie. Za kamerą duet z "Zabawy w pochowanego"

Radio Silence Productions, czyli twórcy "Zabawy w pochowanego", planują nakręcenie filmu opartego na interaktywnej serii książek "Choose Your Own Adventure". Produkcja powstanie pod skrzydłami 20th Century Studios. Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett z Radio Silence będą pracować na podstawie scenariusza Toma Bissella, laureata nagrody WGA.

"Choose Your Own Adventure" to jeden z najważniejszych fenomenów literackich końca XX wieku. W serii "książek-gier" czytelnik wciela się w bohatera i decyduje, jak historia się zakończy. Książki oficjalnie zadebiutowały w wydawnictwie Bantam Books w 1979 roku. Produkcja Netfliksa "Czarne lustro: Bandersnatch" jest jedną z najbardziej znanych, które przeniosły tę koncepcję na ekran.

Ta ekranizacja w rękach Radio Silence mogłaby być naprawdę świetna. Przypomnijmy, że oprócz głośnej serii "Zabawa w pochowanego", Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett pracują obecnie nad najnowszą odsłoną serii "Mumia" dla Universal, z Brendanem Fraserem i Rachel Weisz w rolach głównych. Niedawno wyreżyserowali również rebooty "Krzyku" dla Paramount i Spyglass, które łącznie zarobiły 304 miliony dolarów na całym świecie!

Z kolei Tom Bissell to wielokrotnie nagradzany scenarzysta, pracujący w telewizji, filmie, literaturze, dziennikarstwie i grach wideo. Był trzykrotnie umieszczany w antologiach Best American Short Stories i jest autorem 11 książek, w tym bestsellera New York Timesa "The Disaster Artist".

Zobacz też: Wielki hit z lat 90. powróci na ekran. Szykuje się gwiazdorska obsada