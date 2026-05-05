Bochniak zdradził kilka szczegółów "Prawnika" przy okazji promocji serialu "Ekspedycja XD", który od 24 kwietnia 2026 roku jest dostępny w serwisie Canal+. "Jesteśmy już po pierwszej fazie zdjęć, którą wykonałem ponad rok temu" - potwierdził.

"Prawnik". 28-latek, który oszukał kenijskie środowisko prawnicze

"To jest w ogóle bardzo ciekawa historia. Brian Mwenda w wieku 28 lat, po trzech latach swej kariery… Wygrywał wszystko, szedł jak burza przez kenijski wymiar sprawiedliwości, występował w telewizji jako ekspert, bronił bardzo znanych ludzi. Po trzech latach ktoś się zorientował, że on nie ma uprawnień" - streszczał Bochniak.

"Prawnik". Nie miał dyplomu, a wygrywał każdą sprawę. Mowy brał z serialu Jakub Izdebski INTERIA.PL

"Jak zaczęto dalej grzebać, okazało się, że to jest zwykły, biedny chłopak z getta, który mając zamkniętą drogę do edukacji, ponieważ nie miał ani możliwości rodzinnych, ani finansowych, po prostu nauczył się wszystkiego z YouTube'a oraz serialu 'Orły z Bostonu'. Do tego stopnia, że kiedy prowadził daną sprawę, odszukiwał odpowiedni odcinek i przepisywał sobie mowy końcowe. I wygrywał tym absolutnie wszystko" - kontynuował.

"Prawnik". Reżyser wyciągnął swojego bohatera z aresztu

"Gdy usłyszałem tę historię, byłem już po moim poprzednim filmie dokumentalnym 'Ethiopiques. Muzyka duszy', który robiłem w Etiopii przez wiele lat […]. Szukałem kolejnego tematu w świecie. Ten mi spadł i po przeczytaniu artykułu na BBC od razu wiedziałem, że to jest film dla mnie" - przyznał twórca "Ekspedycji XD". Jednocześnie zwrócił uwagę, jak zaskakująco prosty okazał się kontakt z jego bohaterem.

"Czasy się zmieniły. Kiedyś, jak kręciłem 'Ethiopiques', to nie mogłem nic zrobić, dopóki nie poleciałem do Etiopii, inaczej nie mogłem się z nikim skontaktować. Teraz potrzebowałem dosłownie dwóch telefonów" - przyznał. Nie oznaczało to jednak, że nie trafił na inne kłopoty.

Maciej Bochniak w czasie 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2023 roku WOJCIECH STROZYK East News

"Problem był taki, że Brian siedział wtedy w więzieniu, bo został aresztowany za całą sytuację. Żeby z nim porozmawiać, musiałem wpłacić za niego kaucję, ponieważ sąd zablokował wszystkie jego konta. Pochodzi z biednej rodziny, której nie było stać, żeby go wyciągnąć" - wspominał reżyser. "Zmówiliśmy się na Zoomie, on opowiedział mi swoją historię i ja wiedziałem, że to jest coś niesamowitego" - podkreślił. Później Bochniak jeszcze dwa razy płacił kaucję za Mwendę. W końcu poleciał do Kenii, gdzie zrealizował ze swoim bohaterem pierwszą część zdjęć. Dzięki niej udało się zdobyć dotację z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

"Prawnik". Kiedy premiera?

Obecnie Bochniak szykuje się do drugiego etapu zdjęć, który będzie podzielony na dwie części. Reżyser planuje udać się do Kenii zaraz po zakończeniu prac nad szóstym sezonem "The Office PL". Premiera "Prawnika" jest planowana na 2027 rok. Reżyser zaznacza jednak, że wiele zależy od procesu Mwendy. Bochniak planuje, by ogłoszenie werdyktu było jednocześnie finałem filmu.