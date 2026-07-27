Twórca "Odysei" zaskoczył. Wskazał najtrudniejszy gatunek filmowy

Komedia romantyczna to najtrudniejszy gatunek? Tak uważa twórca "Odysei"

Christopher Nolan ma powody do radości. Jego najnowszy film, "Odyseja" bije wszelkie rekordy popularności - dochód z biletów przekroczył już 600 milionów dolarów, a to dopiero drugi weekend kinowych pokazów adaptacji homerowskiego eposu.

W ramach promocji filmu Nolan wziął udział w jednym z odcinków "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Komik pytał reżysera, co sprawiało mu największą trudność podczas pracy nad superprodukcją. W pewnym momencie rozmowa zeszła również na inne gatunki filmowe, jakie twórca "Oppenheimera" uważa za szczególnie wymagające.

Jednym z nich jest... komedia romantyczna.

- Myślę, że zrobienie komedii romantycznej byłoby niesamowicie trudne. Uwielbiam oglądać takie filmy - powiedział reżyser "Odysei".

Nolan, który swój 250-milionowy film w całości nakręcił kamerami IMAX i podróżował z ekipą zdjęciową po najpiękniejszych miejscach na świecie, aby uchwycić magię podróży Odyseusza, uważa, że znacznie trudniejsze od dramatów są komedie, które wymagają od twórców dużo więcej.

- Myślę, że dla reżyserów komedii, dla ludzi, którzy robią komedie, rozśmieszanie innych w ten sposób jest jedną z najtrudniejszych rzeczy na świecie - mówił Brytyjczyk.

- Szczególnie ryzykowna podczas kręcenia filmu jest sytuacja, gdy pokazuję go ludziom, a oni nie reagują na niektóre jego fragmenty, więc myślę sobie: 'Ach, nie zrozumieli. Mniejsza z tym'. W komedii nie da się tego ukryć. Więc bałbym się zrobić coś takiego - dodał.

"Odyseja" bije rekordy popularności w kinach

Christopher Nolan i aktorzy grający w "Odysei" od kilku tygodni prowadzą intensywną kampanię promocyjną najnowszego hitu. Filmowe widowisko opowiada o dziesięcioletniej, pełnej przygód podróży mitycznego bohatera Odyseusza, króla Itaki, do domu po zakończeniu wojny trojańskiej.

Film otrzymał świetne recenzje i podbija serca widzów na całym świecie. Dobrze pokazuje to zapełnienie kinowych sal - na większość pokazów w kinach IMAX bilety są już wyprzedane.

W obsadzie "Odysei" znaleźli się m.in. Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Himesh Patel, Samantha Morton, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal czy John Leguizamo.