Twórcy "Obsesji" jest zachwycony "Zobaczysz wszystko"

Curry Barker dolącza do grona fanów filmu "Zobaczysz wszystko". Reżyser "Obsesji" nie mógł wyjść z podziwu, jak Nathanowi Fielderowi i Lance'owi Oppenheimowi udało się stworzyć tak wielowymiarowy, pracochłonny i przełomowy dla światowego kina dokument.

W rozmowie z magazynem Variety 27-latek zdradził, że był tak zapatrzony w to, co działo się na ekranie, że po wyjściu z kina nie mógł znaleźć dla siebie miejsca.

"To było cholernie szalone i niesamowite. Wcześniej nie wiedziałem zbyt wiele o Elizabeth Holmes. Mam wrażenie, że umknęło mi kilka szczegółów, ale całość trwała trzy godziny, a mimo to żałuję, że nie jest dłuższa. To się rzadko zdarza, wiecie?" - mówił Barker.

Nathan Fielder i Curry Barker nakręcą razem film?

Dopytywany o to, czy chciałby kiedyś podjąć współpracę z Nathanem Fielderem, odpowiedział, że zwrócił się już do niego w tej sprawie, aby "wybadać grunt". Nie wiemy jednak, jak na tę propozycję zareagował twórca głośnego dokumentu.

"To było coś nowego, świeżego, innego. Trudno nazwać to dokumentem, choć w istocie nim jest. Jestem po prostu wielkim fanem tego, co robi [Fielder]" - dodał.

Trzeba przyznać, że połączenie horrorowej stylistyki Barkera z charakterystycznym poczuciem humoru Fieldera byłoby wielce interesujące dla miłośników twórczości obu panów. Zwłaszcza, że przeżywają oni obecnie jeden z najbardziej intensywnych momentów w karierze.

27-latek wiosną dostarczył nam bowiem wariację na temat kina grozy pod postacią "Obsesji" z Inde Navarette w roli głównej, która stała się niekwestionowanym kinowym hitem i ma spore szanse w kwalifikacjach oscarowych. Z kolei Fielder zgarnia laury za bezkompromisowy dokument "Zobaczysz wszystko" o wycinku z życia założycielki Theranosa Elizabeth Holmes, który również powalczy o najważniejsze nagrody tego sezonu.

"Zobaczysz wszystko" - największe zaskoczenie tego roku?

"Zobaczysz wszystko" to trwająca ponad trzy godziny porywająca, niewygodna, demaskatorska i trzymająca w napięciu relacja z 34 dni spędzonych w domu Elizabeth Holmes - założycielki start-upu Theranos, skazanej na 11 więzienia za defraudację kilkuset milionów dolarów. Kobieta zaprasza do siebie reżyserów Nathana Fieldera i Lance'a Oppenheima, by odsłonić przed nimi kulisy swojego rodzinnego życia, przekonując, że nigdy nikogo nie okłamała ani nie okradła.

Twórcy konsekwentnie kwestionują jej słowa, wchodząc z nią w niejednoznaczną relację i poszukując szczerości w obrazie, który odmalowuje przed kamerą. Podążając tropem Holmes częściej niż o to, gdzie leży prawda, zadajemy sobie jednak pytanie, czy coś takiego we współczesnym świecie w ogóle istnieje?

"Zobaczysz wszystko" trafi do kin 6 listopada.