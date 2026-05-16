Twórca "Martwego zła" nakręci nową wersję kultowego filmu. Co wiemy?

Sm Raimi wyreżyseruje nową wersję "Magii"

Sam Raimi, twórca kultowych horrorów "Martwe zło", "Martwe zło 2", "Człowiek ciemności" czy "Wrota do piekieł", otrzymał propozycję zrealizowania współczesnego remake'u filmu "Magia" z 1978 roku, w którym główną rolę zagrał Anthony Hopkins.

Przypomnijmy, że produkcja z lat 70. opowiadała o brzuchomówcy, którego życie rozpada się, gdy coraz bardziej kontroluje go jego złowroga marionetka. Film wyreżyserował Richard Attenborough, a rola Hopkinsa przez lata stała się wyjątkowa.

Scenariusz mają napisać Mark Swift i Damian Shannon, z którymi Sam Raimi niedawno współpracował przy filmie "Pomocy". Produkcja o dwóch współpracownikach uwięzionych na bezludnej wyspie, którzy zostają zmuszeni współpracować, aby przetrwać, stała się niespodziewanym hitem.

Raimi wyreżyserował zaledwie trzy filmy w ciągu ostatnich 12 lat. Oprócz "Pomocy" z Rachel McAdams i Dylanem O'Brienem były to "Oz: Wielki i Potężny" oraz "Doktor Strange w multiwersum obłędu". Przypomnijmy, że jest też twórcą trzech odsłon "Spider-Mana", w których w superbohatera wcielił się Tobey McGuire.

Wygląda na to, że Raimi ma prawdziwą ochotę szybko wrócić za kamerę i zmierzyć się z kolejnym gatunkowym chaosem.

