"Nie pracuję nad 'Odyseją', ale ją widziałem" - przyznał Jonathan Nolan w rozmowie z portalem "CinemaBlend". "Jest niesamowita. To wyjątkowe osiągnięcie. Byłem zafascynowany 'Iliadą' i 'Odyseją', gdy byłem młodszy. Miałem kilka ciekawych rozmów z Chrisem, jak chciałby to ugryźć. To spektakularny film".

Jonathan Nolan jest obecnie reżyserem i producentem wykonawczym "Fallouta", serialowej adaptacji popularnej gry wideo dla Prime Video. Wcześniej pracował między innymi przy "Westworld" (2016-2022) dla HBO, którego był także pomysłodawcą.

"Odyseja". Co wiemy o najnowszym filmie Christophera Nolana?

"Odyseja" będzie adaptacją greckiego eposu autorstwa Homera. Opowiada on o dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka.

W roli głównej zobaczymy Matta Damona. W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się także Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin i Samantha Morton. Za kamerą stanął Christopher Nolan, laureat dwóch Oscarów za "Oppenheimera" z 2023 roku.

Premiera "Odysei" jest planowana na 17 lipca 2026 roku. Wytwórnia Universal zapowiada film jako "wizjonerskie, wyjątkowe w tym pokoleniu dzieło, z którego dumny byłby sam Homer". Zdjęcia realizowano w okresie od lutego do sierpnia 2025 roku w Maroku, Grecji, Włoszech, Szkocji, Islandii oraz na Saharze. Budżet produkcji szacuje się na 250 milionów dolarów.