Twórca "Brutalisty" realizuje nowy film. Szykuje się gwiazdorska produkcja

Cate Blanchett, Selena Gomez i Michael Fassbender w nowym filmie twórcy "Brutalisty"

Trwa Festiwal Filmowy w Cannes, podczas którego Cate Blanchett potwierdziła swój udział w najnowszym filmie Brady'ego Corbeta. Twórcę znamy z takich produkcji jak "Brutalista", "W tłumie", "Vox Lux" czy "Dzieciństwo wodza". Wcześniej na jaw wyszła informacje, że w obsadzie filmu pojawią się również Selena Gomez i Michael Fassbender. Szykuje się seans z prawdziwie gwiazdorską obsadą!

Co więcej, reżyser już zdradził, że jego nowa realizacja nie będzie należała do tych krótkich. W rozmowie podczas Storyhouse Screenwriting Festival w Dublinie Corbet wyjawił, że aktualny scenariusz ma aż 200 stron! Przypomnijmy, że "Brutalista" z 2024 roku miał scenariusz składający się ze 165 stron i trwał 3,5h.

Tytuł i dokładna fabuła filmu na razie pozostają tajemnicą. Brady Corbet zdecydował się jednak wyjawić, w jakich latach usytuowana będzie historia. "Film obejmuje okres od XIX wieku do współczesności - po prostu koncentruje się głównie na latach 70. Film naprawdę, naprawdę wymyka się gatunkowi" - powiedział w wywiadzie dla "Hollywood Reporter".

Podobno do realizacji mają zostać użyte rzadkie kamery 65 mm o ośmiokrotnej perfekcji. Andrew Morrison produkuje kolejny projekt Corbeta dla swojej firmy produkcyjnej Kaplan Morrison.

Michael Fassbender zmierza do nowego projektu reżysera "Brutalisty" po występie w filmie "Hope" i serialu "Agencja". Co ciekawe, niedawno spotkał się też na planie ze wspomnianą Cate Blanchett - aktorzy zagrali razem w filmie "Szpiedzy". 57-latka ma za sobą także premierę nowej produkcji Jima Jarmuscha - "Father Mother Sister Brother". Z kolei Selena Gomez, niegdyś znana jako "gwiazdka Disneya", w ostatnim czasie może pochwalić się rolą w "Zbrodniach po sąsiedzku", serialu, który niedawno został przedłużony na szósty sezon.

