W 1982 roku Michael Keaton poślubił Caroline McWilliams, aktorkę znaną z występów w serialach takich jak "Guiding Light" oraz "Benson". Rok później, urodził się ich syn, Sean Douglas, który obecnie jest uznanym producentem muzycznym. Małżeństwo z Caroline wydawało się szczęśliwe, jednak niestety rozpadło się w 1990 roku. Pomimo rozwodu, Keaton i McWilliams pozostali w bliskim kontakcie, a aktor wielokrotnie podkreślał, jak ważna była dla niego ich więź, szczególnie w kontekście wychowania ich syna.

Reklama

Po zakończeniu małżeństwa Keaton wchodził w kilka znanych związków. W 1988 roku zaczął spotykać się z Rachel Ryan, co wzbudziło niemałe zainteresowanie mediów. Rok później Keaton związał się z Michelle Pfeiffer, jedną z największych gwiazd Hollywood tamtego okresu. Najdłuższym publicznym związkiem Keatona była relacja z aktorką Courteney Cox, znaną przede wszystkim z roli Moniki w serialu "Przyjaciele". Para była razem od 1989 do 1995 roku.

Courteney Cox i Michael Keaton: historia związku

Courteney Cox i Michael Keaton poznali się w 1989 roku, gdy gwiazdor "Soku z żuka" był w trakcie rozwodu. Wówczas 25-letnia Cox dopiero wchodziła do świata Hollywood, mając za sobą kilka ról telewizyjnych i ikoniczny występ w teledysku Bruce’a Springsteena z 1984 roku "Dancing in the Dark". Nikt jeszcze nie przypuszczał nawet, że za kilka lat zdobędzie światowy rozgłos za sprawą "Przyjaciół".

Młoda aktorka wyznała przyjacielowi z branży, że bardzo podziwiała pracę Keatona. Została umówiona na randkę. Aby uniknąć uwagi mediów, odbyła się ona w jej prywatnej posiadłości.

"Rozmawialiśmy przez pięć godzin" - powiedziała w 1995 roku magazynowi People. "O naszych wymarzonych domach, tych wspaniałych, które widzieliśmy, i takich, które sami chcielibyśmy zbudować" - dodała.

Zdjęcie Michael Keaton i Courteney Cox / Diane Freed / Getty Images

Cox i Keaton był w związku przez sześć lat. Szczegóły dotyczące relacji trzymali z dala od świateł reflektorów. Woleli cieszyć się swoim towarzystwem w Santa Monica i okolicach, zamiast pokazywać się na czerwonym dywanie. Plotkowano nawet, że aktor oświadczył się ukochanej. Jednak były to jedynie spekulacje.

"Zakładam, że ten diament o wadze trzech karatów jest naprawdę piękny. Ale nigdy go nie widziałam" - powiedziała Courteney Cox w rozmowie z L.A. Times.

Kilka miesięcy po ich rozstaniu aktorka ujawniła kulisy związku w wywiadzie dla People.

"To był najważniejszy związek, w jakim kiedykolwiek byłam. Uważam, że jest najbardziej wspaniałą osobą, jaką kiedykolwiek poznałam. Nadal się kochamy" - przyznała.

Courteney Cox w kolejnych latach umawiała się m.in. z Kevinem Costnerem czy Lievem Schreiberem. Od 2013 roku jest w stałym związku z Johnem McDaidem. Z kolei Michael Keaton ponoć jest w związku z młodszą o ponad 20 lat Marni Turner.

Czytaj więcej: Uważali się za bratnie dusze. Wkrótce miłość ustąpiła miejsca żałobie