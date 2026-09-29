Trzyma w napięciu i zachwyca wizualnie. Ten film jest na wagę złota

"Na wagę złota": O filmie

Doświadczony weteran wojenny Samuel Murphy traci ostatnią rzecz, która nadaje jego życiu sens - ukochaną córkę. Gdy na jego drodze pojawia się bezwzględny, przebiegły i żądny wielkich pieniędzy Clancy, nadarza się szansa, by odzyskać dziewczynkę.

Murphy zostaje wciągnięty w niebezpieczny przemyt złota przez dzikie tereny Oregonu, a wyprawa szybko przeradza się w nieczystą grę, w której ludzka chciwość nie zna granic. By wrócić do córki, Murphy musi zdecydować, jak daleko jest gotów się posunąć.

Surowy klimat Ameryki, bezkompromisowi bohaterowie i moralne dylematy przypominają najlepsze kino Clinta Eastwooda, w którym każdy wybór ma swoją cenę, a największą próbą charakteru jest walka o własne człowieczeństwo.

W rolach głównych hollywoodzkie gwiazdy - czterokrotnie nominowany do Oscara, znany z takich filmów jak "Dzień próby", "Przed wschodem słońca" i "Boyhood" Ethan Hawke oraz Russell Crowe, laureat Oscara za "Gladiatora", gwiazdor takich produkcji jak "Piękny umysł", "Nice Guys" i "Thor".

"Elektryzująca, trzymająca w napięciu opowieść" - pisał o filmie The Daily Beast, "Ethan Hawke jest hipnotyzujący" - zapewniał The Wrap, "To ten rodzaj klimatycznego, trzymającego w napięciu filmu, jakich dziś właściwie już się nie robi" - uzupełniał Vulture.

Film w dystrybucji M2 Films w kinach już od 6 listopada.