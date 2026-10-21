"Zobaczysz wszystko" skupia się na Elizabeth Holmes, założycielce firmy Theranos, która została skazana na 11 lat więzienia za oszustwo inwestorów i defraudację. Odbywanie wyroku rozpoczęła 30 maja 2023 roku. Na 34 dni przed pójściem do więzienia zaprosiła do swojego domu ekipę dokumentalną, która miała zarejestrować jej codzienność. Na jej czele stał Nathan Fielder - komik znany z seriali "Złoty dotyk Nathana", "The Curse" i "Próba generalna".

"Zobaczysz wszystko" wygrywa box-office mimo ograniczonej liczby seansów

Analitycy przewidywali, że "Zobaczysz wszystko" zarobi w swój pierwszy weekend maksymalnie 8 milionów dolarów. Wynik był jednak dwa razy większy. Z kolei w poniedziałek i wtorek dokument Fiedlera i Oppenheima okazał się najpopularniejszym filmem w amerykańskich kinach. Zarobił kolejno 2,5 miliona i 2,6 miliona dolarów.

"Zobaczysz wszystko" [trailer] materiały dystrybutora

Warto dodać, że film jest pokazywany na 855 ekranach. Mimo to zarobił więcej od "Street Fightera. Ulicznego wojownika" Kitao Sakuraia, który jest grany na 3500 ekranach.

Krytycy są zgodni, że "Zobaczysz wszystko" jest jednym z najlepszych filmów roku. Zachęcona sukcesem kasowym i świetnymi opiniami wytwórnia A24 zdecydowała się zwiększyć liczbę ekranów, na których będzie wyświetlany, do 2500 w drugim tygodniu jego dystrybucji. Jeśli dzieło Fiedlera i Oppenheima utrzyma wtedy pierwsze miejsce w box-offisie, będziemy mieli do czynienia z ogromnym zaskoczeniem.

Kiedy polska premiera najważniejszego dokumentu roku?

"Zobaczysz wszystko" wejdzie na ekrany polskich kin 6 listopada 2026 roku.