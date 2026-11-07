"Trzy miłości", "Tango", "Katedra" i "Rewers", czyli listopadowe odsłony projektu "50 na 51"

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni kontynuuje swój udany projekt "50 na 50" z poprzedniego roku. W ramach "50 na 51" wydarzenia już się odbywają i zakończą w lutym 2027 roku. Projekt zawita do 33 miejscowości w 14 województwach.

W październiku pokazy i spotkania odbyły się w Lublinie, Pszczynie, Chybie, Połczynie Zdroju, Gdyni, Nowym Sączu i Bolesławcu. Listopadowe odsłony projektu "50 na 51" zawitają do Płocka, Gdyni, Gdańska i Łodzi.

Cześć pokazów już się odbyła, na przykład pokaz filmu "Brat" w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego w ramach Pociąg do wyobraźni - polskie kino dostępne (Stowarzyszenie De Facto, Płock) oraz pokaz "Młode pokolenie" w ramach przeglądu filmowego "ReAnimacja", czyli polskie kino animowane w portowej przestrzeni Gdyni (Fundacja Trefl, Gdyńskie Centrum Animacji).

"50 na 51" w listopadzie: co jeszcze się wydarzy?

Pociąg do wyobraźni - polskie kino dostępne | Stowarzyszenie De Facto, Płock

19.11 - "Trzy miłości", otwiera się w nowym oknie, reż. Łukasz Grzegorzek i spotkanie z krytyczką filmową Anitą Piotrowsk

24.11 - "Szwagier", otwiera się w nowym oknie, reż. Szymon Jakubowski i spotkanie z krytykiem filmowym Łukaszem Maciejewskim

Filmy z audiodeskrypcją będzie można oglądać na Portalu Filmowym De Facto, niezależnie od miejsca zamieszkania. W przeglądzie wezmą udział członkowie Internetowego Klubu Filmowego Osób Niewidomych "Pociąg", zrzeszającego 340 osób niewidomych z całej Polski. Dołączyć mogą również osoby niewidzące i słabowidzące spoza klubu - wystarczy zarejestrować się na portalu.

Przegląd filmowy "ReAnimacja", czyli polskie kino animowane w portowej przestrzeni Gdyni | Fundacja Trefl, Gdyńskie Centrum Animacji

12.11 - Animacje oscarowe

"Tango", reż. Zbigniew Rybczyński

"Katedra", reż. Tomasz Bagiński

"Piotruś i wilk", reż. Suzie Templeton (ze scenografią Marka Skrobeckiego)

"Dziewczynka, która płakała perłami", reż. Maciek Szczerbowski, Chris Lavis

Po projekcjach spotkanie z drem hab. Pawłem Sitkiewiczem, prof. UG, historykiem kina, animacji i komiksu, wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego

Projekt X: Żuławski | Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych ,,Jantar", DKF Miłość Blondynki, Gdańsk

19-20.11

"Chaos", otwiera się w nowym oknie, reż. Xawery Żuławski

"Wojna polsko-ruska", otwiera się w nowym oknie, reż. Xawery Żuławski i spotkanie z reżyserem

"Apokawixa", otwiera się w nowym oknie, reż. Xawery Żuławski

Być widzianą. Trzy historie o bliskości, wstydzie i przemocy codzienności | Kino Charlie, Łódź

28.11 - "Rewers", otwiera się w nowym oknie, reż. Borys Lankosz i spotkanie z reżyserem oraz scenarzystą Andrzejem Bartem

"50 na 51" od kwietnia 2026 do końca lutego 2027 roku

Wydarzenia z cyklu "50 na 51" odbywają się od kwietnia 2026 do końca lutego 2027 roku. Projekt zawita do 33 miejscowości w 14 województwach.

Mapa lokalizacji wszystkich przeglądów w ramach "50 na 51" jest dostępna na stronie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Szczegóły dotyczące poszczególnych wydarzeń będzie można znaleźć na stronach internetowych instytucji partnerskich.

Organizatorem "50 na 51" jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Partnerem głównym jest Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny. Partnerami projektu są Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Telewizja Polska oraz Fundacja Kino Dostępne. Interia jest patronem medialnym projektu.