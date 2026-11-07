"Trzy miłości", "Tango", "Katedra" i "Rewers", czyli listopadowe odsłony projektu "50 na 51"

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni kontynuuje swój udany projekt "50 na 50" z poprzedniego roku. W ramach "50 na 51" wydarzenia już się odbywają i zakończą w lutym 2027 roku. Projekt zawita do 33 miejscowości w 14 województwach.
W październiku pokazy i spotkania odbyły się w Lublinie, Pszczynie, Chybie, Połczynie Zdroju, Gdyni, Nowym Sączu i Bolesławcu. Listopadowe odsłony projektu "50 na 51" zawitają do Płocka, Gdyni, Gdańska i Łodzi.
Cześć pokazów już się odbyła, na przykład pokaz filmu "Brat" w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego w ramach Pociąg do wyobraźni - polskie kino dostępne (Stowarzyszenie De Facto, Płock) oraz pokaz "Młode pokolenie" w ramach przeglądu filmowego "ReAnimacja", czyli polskie kino animowane w portowej przestrzeni Gdyni (Fundacja Trefl, Gdyńskie Centrum Animacji).
"50 na 51" w listopadzie: co jeszcze się wydarzy?
Pociąg do wyobraźni - polskie kino dostępne | Stowarzyszenie De Facto, Płock
19.11 - "Trzy miłości", otwiera się w nowym oknie, reż. Łukasz Grzegorzek i spotkanie z krytyczką filmową Anitą Piotrowsk
24.11 - "Szwagier", otwiera się w nowym oknie, reż. Szymon Jakubowski i spotkanie z krytykiem filmowym Łukaszem Maciejewskim
Filmy z audiodeskrypcją będzie można oglądać na Portalu Filmowym De Facto, niezależnie od miejsca zamieszkania. W przeglądzie wezmą udział członkowie Internetowego Klubu Filmowego Osób Niewidomych "Pociąg", zrzeszającego 340 osób niewidomych z całej Polski. Dołączyć mogą również osoby niewidzące i słabowidzące spoza klubu - wystarczy zarejestrować się na portalu.
Przegląd filmowy "ReAnimacja", czyli polskie kino animowane w portowej przestrzeni Gdyni | Fundacja Trefl, Gdyńskie Centrum Animacji
12.11 - Animacje oscarowe
"Tango", reż. Zbigniew Rybczyński
"Katedra", reż. Tomasz Bagiński
"Piotruś i wilk", reż. Suzie Templeton (ze scenografią Marka Skrobeckiego)
"Dziewczynka, która płakała perłami", reż. Maciek Szczerbowski, Chris Lavis
Po projekcjach spotkanie z drem hab. Pawłem Sitkiewiczem, prof. UG, historykiem kina, animacji i komiksu, wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego
Projekt X: Żuławski | Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych ,,Jantar", DKF Miłość Blondynki, Gdańsk
19-20.11
"Chaos", otwiera się w nowym oknie, reż. Xawery Żuławski
"Wojna polsko-ruska", otwiera się w nowym oknie, reż. Xawery Żuławski i spotkanie z reżyserem
"Apokawixa", otwiera się w nowym oknie, reż. Xawery Żuławski
Być widzianą. Trzy historie o bliskości, wstydzie i przemocy codzienności | Kino Charlie, Łódź
28.11 - "Rewers", otwiera się w nowym oknie, reż. Borys Lankosz i spotkanie z reżyserem oraz scenarzystą Andrzejem Bartem
"50 na 51" od kwietnia 2026 do końca lutego 2027 roku
Wydarzenia z cyklu "50 na 51" odbywają się od kwietnia 2026 do końca lutego 2027 roku. Projekt zawita do 33 miejscowości w 14 województwach.
Mapa lokalizacji wszystkich przeglądów w ramach "50 na 51" jest dostępna na stronie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Szczegóły dotyczące poszczególnych wydarzeń będzie można znaleźć na stronach internetowych instytucji partnerskich.
Organizatorem "50 na 51" jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Partnerem głównym jest Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny. Partnerami projektu są Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Telewizja Polska oraz Fundacja Kino Dostępne. Interia jest patronem medialnym projektu.