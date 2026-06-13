"The Social Network" skupiał się na historii Marka Zuckerberga, którego dzisiaj znamy jako twórcę Facebooka i właściciela Meta. Film przedstawił widzom, jak komputerowy geniusz z Harvardu założył nową stronę, która szybko zyskała ogromną popularność. Na naszych oczach Mark stawał się coraz bardziej sławny i bogaty, ale wszystko ma swoją cenę. W roli głównej wystąpił Jesse Eisenberg.

Po szesnastu latach widzowie doczekali się pierwszej zapowiedzi długo wyczekiwanej kontynuacji. "The Social Reckoning" ponownie skupi się na medialnym gigancie, jakim jest Facebook, tym razem jednak przedstawi informacje ujawnione przez informatorów. Podejmie też temat wpływu platformy na społeczeństwo. Nowa fabuła ma nawiązywać do publikacji Jeffa Horowitza z 2021 roku w "Wall Street Journal" oraz wydarzeń z 6 stycznia 2021 r. na Kapitolu.

W produkcji zobaczymy takie gwiazdy jak Mikey Madison, Jeremy Allen White i Bill Burr. W roli Marka Zuckerberga tym razem wystąpi Jeremy Strong. Za scenariusz i reżyserię ponownie odpowiada Aaron Sorkin.

Dlaczego Jesse Eisenberg nie wystąpi w "The Social Reckoning"?

Aaron Sorkin w niedawnym wywiadzie dla Vanity Fair zdradził, że przez trzy dni próbował namówić Jessego Eisenberga, by powrócił do roli Zuckerberga w "The Social Reckoning". Bezskutecznie.

"Czułem, że ta rola po prostu do niego należała, a poza tym był już z nią oswojony" - powiedział Sorkin. "On po prostu nie chce być już kojarzony z Markiem Zuckerbergiem. Ma z nim spory problem" - dodał.

Jak przekazał Vanity Fair, wszystko zaczęło się podczas after party po Oscarach w 2025 roku. To właśnie tam Sorkin po raz pierwszy wspomniał Eisenbergowi o nowym scenariuszu, który chciałby mu pokazać. Kilka minut później, na tym samym przyjęciu, spotkał Jeremy'ego Stronga. Gdy aktor zapytał, nad czym obecnie pracuje, Sorkin opowiedział mu o projekcie. Strong miał wtedy zasugerować, że jeśli Eisenberg nie będzie zainteresowany powrotem do roli Zuckerberga, on chętnie przejmie tę postać.

Eisenberg w zeszłorocznym wywiadzie dla programu BBC Radio 4 "Today" przyznał, że nie śledzi życia Zuckerberga, ponieważ "nie chce myśleć o sobie jako o kimś powiązanym z taką osobą".

"The Social Reckoning": kiedy premiera?

Premierę "The Social Reckoning" zaplanowano na 9 października.