Wiadomość jest o tyle zaskakująca, że po wykupieniu wytwórni Warner Bros. przez Paramount Skydance pozycja szefów DC Studios wydawała się niezagrożona. Gunn i Safran pełnili ją od czterech lat. Razem odpowiadali za kształt nowego Kinowego Uniwersum DC.

Kinowe Uniwersum DC Jamesa Gunna i Petera Safrana nie było oszałamiającym sukcesem

Latcham pracował wcześniej w Marvel Studios. Pełnił funkcję producenta wykonawczego przy dwóch pierwszych filmach z serii "Avengers", "Strażnikach Galaktyki" i "Spider-Man: Homecoming". To on odpowiadał także za zatrudnienie Gunna. Opuścił wytwórnię w 2017 roku. W DC Studios będzie nadzorował produkcje filmów, seriali i animacji bazujących na postaciach występujących w komiksach DC oraz odpowiadał za ich rozwój kreatywny.

Gunn i Safran mogli liczyć na przychylność fanów. Jednak DC Studios pod ich kierownictwem nie odniosło spektakularnych sukcesów. "Superman", którego Gunn był także reżyserem, zarobił na całym świecie 618 milionów dolarów i spotkał się z ciepłym przyjęciem recenzentów. Z kolei "Supergirl" Craiga Gillespiego otrzymała bardzo złe recenzje i zarobiła zaledwie 126 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym około 170 milionów dolarów. Nieco lepiej przyjęto "Clayface'a". Horror oparty na genezie jednego z najbardziej znanych przeciwników Batmana kosztował 44 miliony dolarów. Zarobił 109 milionów. Recenzje były jednak dalekie od entuzjazmu. Lepiej przyjęto seriale powstałe w ramach Kinowego Uniwersum DC: drugi sezon "Peacemakera", "Latarnie" oraz animację "Koszmarne Komando".

James Gunn żegna się z funkcją szefa DC Studios

Gunn pracuje obecnie nad "Man of Tomorrow", kontynuacją "Supermana". W produkcji jest także serial komediowy "The People v. Gorilla Grodd" oraz animacja "Mister Miracle". Szykowano się także do produkcji nowych filmów o Batmanie i Wonder Woman. Nie wiadomo, czy Latcham będzie kontynuował plany dawnych szefów DC Studios.

Gunn zamieścił długą wiadomość na swoim koncie na Instagramie. Podziękował w niej za wsparcie podczas czterech lat na czele DC Studios. "W tym czasie było tyle wspaniałych chwil - premiery 'Supermana' i 'Clayface'a', kręcenie 'Peacemakera', czytanie scenariuszy do 'The People...', cały proces tworzenia 'Man of Tomorrow', który jest najlepszym doświadczeniem w mojej karierze" - czytamy w nim. Warto zwrócić uwagę, że Gunn nie wspomniał nic o "Supergirl", której proces postprodukcji miał być według nieoficjalnych informacji bardzo burzliwy.

"Najwspanialszymi momentami były te spędzone z niezwykle utalentowanymi i cudownymi ludźmi, z którymi współpracowałem i których pokochałem: zespołem DC Studios, naszymi zdolnymi współpracownikami, ekipami filmowymi i obsadami, a także pełnymi energii i poczucia humoru fanami" - czytamy w dalszej części oświadczenia. Gunn wspomniał także o Safranie, którego nazwał "najbystrzejszą i najbardziej kompetentną osobą, jaką znam. Byłeś najlepszym partnerem, jakiego można sobie wymarzyć, a co więcej - prawdziwym przyjacielem".

W dalszej części wiadomości reżyser wyznał, że funkcja szefa DC Studios była dla niego bardzo wymagająca, na czym cierpiało jego życie rodzinne. Zaznaczył także, że męczyła go producencka część jego pracy oraz konieczność dzielenia uwagi między projekty, które szczerze kochał, i te, do których miał mniejszy entuzjazm. Na koniec zapewnił, że mimo odejścia z najważniejszej funkcji, będzie wciąż związany z DC Studios.