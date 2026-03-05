Trzecia "Mumia" należy do serii? Twórcy "czwórki" odpowiadają

Wiele osób zastanawia się, czy trzecią część "Mumii" o podtytule "Grobowiec Cesarza Smoka" można uznać za kanoniczną. Gdy dziennikarz "Entertainment Weekly" spytał, czy czwarta odsłona odniesie się do wydarzeń z produkcji 2008 roku i będzie kontynuowała jej wątki, Bettinelli-Olpin odpowiedział: "cóż, Rachel Weisz gra w naszym filmie". "To chyba rozwiewa wątpliwości" - dodał Gillett.

Reżyserzy nawiązali do nieobecności aktorki w "Grobowcu…". W czasie prac nad trzecią częścią Weisz była świeżo po otrzymaniu Oscara za "Wiernego ogrodnika" i szukała innych ról. W roli Evelyn Carnahan zastąpiła ją Maria Bello. Wypowiedź reżyserów można zrozumieć jako potwierdzenie, że zignorują oni wydarzenia przestawione w trzeciej "Mumii".

"Mumia". O czym opowiada popularna seria filmowa?

O rozpoczęciu prac nad czwartą "Mumią" poinformował serwis "Deadline" w listopadzie 2025 roku. W pierwszej odsłonie w reżyserii Stephena Sommersa z 1999 roku Brendan Fraser wcielił się w łowcę skarbów Ricka O'Connella, który musi zmierzyć się z Imhotepem (Arnold Vosloo), kapłanem ze starożytnego Egiptu. Do ponownego starcia z antagonistą doszło w sequelu "Mumia powraca" z 2001 roku. W "Mumii: Grobowcu Cesarza Smoka" O'Connell i jego rodzina walczyli ze wskrzeszonym cesarzem Hanem (Jet Li).

Wszystkie odsłony okazały się kasowymi hitami. Zarobiły łącznie ponad 1,25 miliarda dolarów na całym świecie. Recenzje z każdą kolejną częścią były coraz słabsze. Niemniej, cykl doczekał się wielu fanów.

"Mumia 4". Brendan Fraser czekał na to 20 lat

Oprócz Weisz w czwartej części zobaczymy także Brendana Frasera. Laureat Oscara za "Wieloryba" zdradził, że nie żałuje, iż w trzeciej części cyklu bohaterowie udali się do Chin. Jednak od lat czekał, by wrócić do Egiptu. "Telewizja NBC miała w tamtym roku prawa do transmisji Letnich Igrzysk Olimpijskich [w Pekinie]. Dodali to do siebie i pojechaliśmy do Chin. Praca w Szanghaju to niesamowite doświadczenie. Jestem dumny z trzeciej części i myślę, że to dobry samodzielny film. Mieliśmy nową ekipę filmową i daliśmy z siebie wszystko" - mówił w rozmowie z "Deadline".

Fraser dodał, że kontynuacja "Mumii", o której marzył, powstaje dopiero teraz. "Czekałem 20 lat na ten telefon. […] Nadszedł czas, by dać fanom to, na co czekali".

"Mumia 4". Kiedy premiera?

Scenariusz do czwartej "Mumii" napisał David Coggeshal. Film wejdzie do kin 19 maja 2028 roku.