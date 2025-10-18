Trzeci "Hokus pokus" coraz bliżej? Bette Midler o powrocie kultowej komedii

W 2022 roku, po prawie 30 latach od premiery mogliśmy się cieszyć kontynuacją kultowej komedii "Hokus pokus", która od razy trafiła na platformę streamingową Disney+. Cieszyła się tak dużą popularnością wśród widzów, że studio Disneya zdecydowało się nakręcić kolejną część tej opowieści. Informację o powstaniu filmu "Hokus pokus 3" potwierdził w rozmowie z "The New York Times" prezes Walt Disney Studios, Sean Bailey.

"Hokus pokus" z 1993 roku opowiada historię trzech wiedźm, sióstr Sanderson, które 300 lat wcześniej zostały skazane w Salem za uprawianie czarów. Tajemnicze zaklęcie sprawia, że powracają one do współczesnego świata, by znów utrudniać życie mieszkańcom tego miasteczka. Ich obecność jest udręką głównie dlatego, że wysysają siły życiowe z młodych ludzi, by same pozostać młode.

Występujące w rolach wiedźm Bette Midler, Sarah Jessica Parker i Kathy Najimy czekały na powrót do tych postaci niemal trzydzieści lat i okazało się to tryumfalnym wydarzeniem.

"Hokus pokus 3": co wiemy?

Od ogłoszenia prac nad trzecią częścią minęło już trochę czasu. Jak bardzo prace posunęły się naprzód? Bette Middler w niedawnej rozmowie z Andym Cohenem zdradziła, że prawdopodobnie nie będziemy musieli czekać na kolejną część aż trzydzieści lat.

Aktorka zdradziła, że widziała już scenariusz i stwierdziła jasno "wiele z niego było genialne". Middler powiedziała, że "bardzo się podekscytowała, a teraz próbujemy ustalić, co to będzie, gdzie to będzie, ile to będzie kosztować i wszystkie kwestie logistyczne".

"Mam nadzieję, że uda nam się zgłębić każdy aspekt tych historii i zabrać bohaterów w mnóstwo zabawnych przygód" - powiedziała Jen D’Angelo, scenarzystka "Hokus Pokus 2", w wywiadzie dla Entertainment Weekly w październiku 2023 roku.

Na ten moment nie znamy jeszcze harmonogramu pracy nad filmem oraz nie znamy daty premiery. Pozostaje czekać i liczyć, że już niebawem magia znów nami zawładnie!