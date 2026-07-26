Trzeci film i trzeci aktor. Teraz to on zagra kultową postać

David Jonnson jako Czarna Pantera

"Czarna Pantera 3", której premiera zaplanowana została na 15 grudnia 2028 roku, skupi się na losach księcia T'Challi II i jego wchodzeniu w dorosłość. Bohater ten został wcześniej przedstawiony jako dziecko w filmie "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" z 2022 roku.

Do pracy nad trzecią częścią powróci reżyser Ryan Coogler, a swoje role ponownie odegrają Letitia Wright (jako Shuri) oraz Winston Duke (jako M'Baku). Informację tę ogłoszono podczas panelu Marvela w sali Hall H na konwencie Comic-Con.

Wright przejęła rolę Czarnej Pantery po zmarłym partnerze z planu, Chadwicku Bosemanie, w filmie "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu", w którym to Shuri stała się tytułową superbohaterką. Boseman, który wcielił się w postać T'Challi w pierwszej części "Czarnej Pantery", zmarł w 2020 roku w wieku 43 lat na raka - w czasie, gdy Coogler pracował nad kontynuacją filmu. W "Wakandzie w moim sercu" wprowadzono postać T'Challi II, syna T'Challi i Nakii (Lupita Nyong'o). To właśnie ją zagra teraz Jonnson.

32-letni aktor wystąpił ostatnio w filmie science fiction "Obcy: Romulus" oraz w adaptacji powieści Stephena Kinga "Wielki marsz". W styczniu 2023 roku, po premierze "Wakandy w moim sercu", Wright powiedziała w rozmowie z serwisem Variety, że jej zdaniem prace nad trzecią częścią serii już trwają.

"Wiecie, mamy za sobą fantastyczne dwa lata wprowadzania filmu na ekrany i ogromnego wsparcia ze strony wszystkich zaangażowanych" - stwierdziła w wywiadzie. - "Potrzebujemy teraz chwili oddechu, musimy się na nowo zorganizować, a Ryan musi wrócić do pracy twórczej, więc trochę to potrwa, ale nie możemy się doczekać, aż zobaczycie kolejny film".

"Czarna Pantera": Dwa filmy, które pisały historię kina

Pierwsza część "Czarnej Pantery", która trafiła do kin w 2018 roku, zarobiła na całym świecie 1,3 miliarda dolarów. Oprócz Bosemana, Wright i Nyong'o w filmie wystąpili: Forrest Whitaker, Michael B. Jordan, Danai Gurira i Angela Bassett. Produkcja zdobyła siedem nominacji do Oscara - w tym za najlepszy film, co było pierwszym takim przypadkiem w historii kina superbohaterskiego - i ostatecznie otrzymała trzy statuetki: za najlepsze kostiumy, najlepszą scenografię oraz najlepszą muzykę oryginalną.

Film "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" zarobił na całym świecie 859 milionów, a jego weekend otwarcia - z wynikiem 331 milionów dolarów - należał do najbardziej dochodowych w okresie po pandemii. Produkcja otrzymała pięć nominacji do Oscara, przy czym nominacja dla Angeli Bassett w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa była pierwszym przypadkiem, gdy aktor występujący w filmie Marvela został wyróżniony w ten sposób przez Akademię.

Fani Marvela nie będą musieli długo czekać, by ponownie zobaczyć Wright w roli Czarnej Pantery, gdyż aktorka znalazła się w obsadzie filmu "Avengers: Doomsday". Produkcja ta trafi do kin 18 grudnia.