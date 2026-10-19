Festiwal w El Gounie w Egipcie. Jest polski akcent!

El Gouna to luksusowy kurort położony około 25 kilometrów od znaczniej popularniejszej wśród turystów Hurghady. Nic zatem dziwnego, że urlopowicze mieszają się tu z tymi, którzy przyjechali po filmowe emocje. Organizatorzy zapewnili ich sporo za sprawą bogatego programu festiwalu.

Rdzeniem imprezy są trzy konkursy - pełnometrażowych fabuł, dokumentów oraz krótkich metraży. W tym pierwszym o Złotą Gwiazdę i pokaźną nagrodę finansową w wysokości 50 tysięcy dolarów Paweł Pawlikowski i jego "Ojczyzna", otwiera się w nowym oknie (polski kandydat do Oscara!) rywalizują m.in. z Markusem Schleinzerem i jego świetną "Różą", otwiera się w nowym oknie, Alim Asgarim z filmem "A Bit of Light" czy absolwentem łódzkiej szkoły filmowej Meksykaninem Joaquinem Del Paso, reżyserem "The Garden We Dreamed".

Kluczowym dla festiwalu hasłem, od początku jego istnienia, jest "Cinema for Humanity", do czego zresztą odniosła się Hoog w swoim wystąpieniu podczas ceremonii otwarcia. Organizatorzy przekonują, że te słowa stanowią o tożsamości imprezy i podkreślają ich wagę w chwili, gdy świat cierpi z powodu poważnych konfliktów, a to właśnie sztuka zawsze była sposobem łączenia ludzi. Stąd chociażby przyznawana pod tym hasłem nagroda publiczności dla filmu, który podejmuje tematy humanitarne. Zielona Gwiazda to z kolei laur dla produkcji podnoszącej świadomość w kwestiach dotyczących środowiska, ekologii czy zrównoważonego rozwoju. Widać, że te wrażliwe społecznie tematy na festiwalu w El Gounie są niezwykle istotne i mocno wybrzmiewają w trakcie imprezy.

Prawdziwy festiwal filmowy all inclusive

Festiwal rozgrywa się w kilku rozrzuconych po miasteczku lokacjach. Tym najważniejszym jest Plaza, swoiste festiwalowe centrum. To właśnie tam, w mogącym pomieścić kilkaset osób audytorium, odbywają się najważniejsze, uroczyste pokazy. Projekcje te robią spore wrażenie i są jednym ze znaków rozpoznawczych imprezy w El Gounie, bo korzystając z pogody i faktu, że prawie w ogóle tam nie pada, odbywają się one pod gołym niebem. Wspaniałe przeżycie.

Plenerowe pokazy filmowe na festiwalu w El Gounie, fot. Kuba Armata INTERIA

Wokół tego niezwykłego kina zbudowane jest miasteczko festiwalowe, będące miejscem licznych wydarzeń branżowych, spotkań, ale i szeregu atrakcji przygotowanych przez sponsorów festiwalu. Drugą ważną lokacją jest urokliwy, kameralny multipleks (w tym przypadku te słowa się nie wykluczają), gdzie odbywa się większość regularnych projekcji. W połączeniu z bardzo przyjazną atmosferą i prawdziwym kulturowym tyglem mam przekonanie, że impreza w El Gounie to prawdziwy festiwal all inclusive.

O filmowych wrażeniach więcej już wkrótce!

Kuba Armata, El Gouna