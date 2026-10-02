Przez pierwsze dwa dni festiwal odwiedziło blisko 400 osób. Było miejsce na eksperymentowanie z animacją, rozmowy o przyszłości branży, spotkania z twórcami i pytania najmłodszych widzów, które nieraz okazywały się bardziej dociekliwe niż te zadawane przez dorosłych.

Dzień 1. Od zapachu do animacji

ETER rozpoczął się od tego, co w animacji najważniejsze - wyobraźni i eksperymentu. Najmłodsi uczestnicy podczas warsztatów z Piotrem Chmielewskim przełożyli na obraz swoje ulubione zapachy, tworząc animacje poklatkowe z wykorzystaniem przedmiotów. Starsza grupa pracowała z Julią Orlik-Buratyńską, poznając kulisy jej studenckich filmów, a następnie eksperymentując z plasteliną, morfingiem i techniką stop motion.

W Mediatece MeMo odbywały się również pokazy prowadzone przez Szymona Pawlickiego. Po seansach dzieci same wcieliły się w rolę jurorów, oceniając filmy i wybierając zwycięzców konkursu.

Pierwszy dzień przyniósł również trzecią łódzką - i czwartą w historii - odsłonę "Animacji na Akademii", przygotowaną wspólnie z Grupą Badawczą Polska Animacja działającą na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Dziesięć wystąpień badaczy, wykładowców i twórców pokazało, jak wiele punktów wspólnych mają dziś praktyka artystyczna i akademickie badania nad animacją. Jeszcze lepiej było to widać podczas dyskusji, która wywiązała się po prezentacjach.

Animacja na Akademii podczas ETER Anima Festival materiały prasowe

Dzień 2. Kino bez barier, przyszłość animacji i wielkie produkcje od kulis

Drugi dzień rozpoczął się w kinie NCKF i ponownie w towarzystwie młodej publiczności. Na ekranie pojawiły się filmy dla dzieci, "Pucio kocha zwierzaki", po którym dzieci spotkały się z reżyserką Martą Stróżycką oraz autorką książek Martą Galewską-Kustrą. Pełna sala zgromadziła się również na filmie "Porwanie w Tiutiurlistanie", klasycznej polskiej animacji ze Studia Filmów Rysunkowych, tym razem prezentowanej z audiodeskrypcją.

Po południu odbyła się pierwsza "Rozmowa w Eterze". Krystian Wydro i Kajetan Wykurz, wspólnie z prowadzącym spotkanie Marcinem Waincetelem (Pan Animacja), zastanawiali się nad tym, dokąd zmierzają animacja i komiks oraz jak sztuczna inteligencja i narzędzia cyfrowe zmieniają proces twórczy - od pierwszego pomysłu po gotowe dzieło.

Wieczorem ETER zajrzał za kulisy "Smoka Diplodoka". Reżyser Wojtek Wawszczyk opowiedział o kilkunastoletniej drodze filmu na ekran - od pierwszego teasera w 2013 roku po premierę pełnometrażowej animacji. Zdradził też kulisy pracy nad CGI, nagrań głosowych realizowanych zdalnie podczas lockdownu oraz współpracy z autorem komiksu.

Świat Diplodoka wciąż się rozwija - powstały już sequel, serial i teledysk, a studio Banda Czarnej Frotté pracuje nad kolejnym pełnym metrażem, planowanym na 2029 rok.

Statuetka ETET Anima Festival materiały prasowe

Z Barcelony do Łodzi: twórcy "Gothic Remake" na ETER-ze

Międzynarodowy charakter festiwalu podkreśliła wizyta Daniela Candila i Joana Planellesa z Alkimia Interactive, studia odpowiedzialnego za powstający "Gothic Remake".

W rozmowie prowadzonej przez Bartosza Czartoryskiego twórcy opowiadali o kierownictwie artystycznym, filmowym języku gry, swoich inspiracjach i o tym, jak współczesna technologia zmieniła sposób realizowania cutscen. Zdradzili również, że choć świat gry może z pozoru wydawać się niewielki, został zaprojektowany tak, by oferować graczom maksymalnie różnorodne przestrzenie, teren i wyzwania.

"Skrzypaczka" po raz pierwszy w Polsce

Drugi dzień ETER Anima Festival zakończyła Gala Otwarcia i polska premiera "Skrzypaczki", czyli filmu nagrodzonego podczas tegorocznego festiwalu w Annecy.

Przez wiele miesięcy film istniał dla zespołu ETER-u przede wszystkim w korespondencji, rozmowach i planach programowych. W Łodzi po raz pierwszy mogliśmy go przeżywać razem z festiwalową publicznością.

ETER trwa. Co przed nami?

Pierwsze dwa dni pokazały już pełne spektrum festiwalu: od pierwszego kontaktu dzieci z animacją poklatkową, przez badania naukowe i dostępność kina, po sztuczną inteligencję, gry i wielkie produkcje animowane.

A to dopiero półmetek festiwalu. Jeszcze przed nami spotkanie z Anną Apostolakis, Suzie Templeton, twórcami animacji i na zakończenie "We Are Aliens" oraz silent disco!