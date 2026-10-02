Przez pierwsze dwa dni festiwal odwiedziło blisko 400 osób. Było miejsce na eksperymentowanie z animacją, rozmowy o przyszłości branży, spotkania z twórcami i pytania najmłodszych widzów, które nieraz okazywały się bardziej dociekliwe niż te zadawane przez dorosłych.
Dzień 1. Od zapachu do animacji
ETER rozpoczął się od tego, co w animacji najważniejsze - wyobraźni i eksperymentu. Najmłodsi uczestnicy podczas warsztatów z Piotrem Chmielewskim przełożyli na obraz swoje ulubione zapachy, tworząc animacje poklatkowe z wykorzystaniem przedmiotów. Starsza grupa pracowała z Julią Orlik-Buratyńską, poznając kulisy jej studenckich filmów, a następnie eksperymentując z plasteliną, morfingiem i techniką stop motion.
W Mediatece MeMo odbywały się również pokazy prowadzone przez Szymona Pawlickiego. Po seansach dzieci same wcieliły się w rolę jurorów, oceniając filmy i wybierając zwycięzców konkursu.
Pierwszy dzień przyniósł również trzecią łódzką - i czwartą w historii - odsłonę "Animacji na Akademii", przygotowaną wspólnie z Grupą Badawczą Polska Animacja działającą na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Dziesięć wystąpień badaczy, wykładowców i twórców pokazało, jak wiele punktów wspólnych mają dziś praktyka artystyczna i akademickie badania nad animacją. Jeszcze lepiej było to widać podczas dyskusji, która wywiązała się po prezentacjach.
Dzień 2. Kino bez barier, przyszłość animacji i wielkie produkcje od kulis
Drugi dzień rozpoczął się w kinie NCKF i ponownie w towarzystwie młodej publiczności. Na ekranie pojawiły się filmy dla dzieci, "Pucio kocha zwierzaki", po którym dzieci spotkały się z reżyserką Martą Stróżycką oraz autorką książek Martą Galewską-Kustrą. Pełna sala zgromadziła się również na filmie "Porwanie w Tiutiurlistanie", klasycznej polskiej animacji ze Studia Filmów Rysunkowych, tym razem prezentowanej z audiodeskrypcją.
Po południu odbyła się pierwsza "Rozmowa w Eterze". Krystian Wydro i Kajetan Wykurz, wspólnie z prowadzącym spotkanie Marcinem Waincetelem (Pan Animacja), zastanawiali się nad tym, dokąd zmierzają animacja i komiks oraz jak sztuczna inteligencja i narzędzia cyfrowe zmieniają proces twórczy - od pierwszego pomysłu po gotowe dzieło.
Wieczorem ETER zajrzał za kulisy "Smoka Diplodoka". Reżyser Wojtek Wawszczyk opowiedział o kilkunastoletniej drodze filmu na ekran - od pierwszego teasera w 2013 roku po premierę pełnometrażowej animacji. Zdradził też kulisy pracy nad CGI, nagrań głosowych realizowanych zdalnie podczas lockdownu oraz współpracy z autorem komiksu.
Świat Diplodoka wciąż się rozwija - powstały już sequel, serial i teledysk, a studio Banda Czarnej Frotté pracuje nad kolejnym pełnym metrażem, planowanym na 2029 rok.
Z Barcelony do Łodzi: twórcy "Gothic Remake" na ETER-ze
Międzynarodowy charakter festiwalu podkreśliła wizyta Daniela Candila i Joana Planellesa z Alkimia Interactive, studia odpowiedzialnego za powstający "Gothic Remake".
W rozmowie prowadzonej przez Bartosza Czartoryskiego twórcy opowiadali o kierownictwie artystycznym, filmowym języku gry, swoich inspiracjach i o tym, jak współczesna technologia zmieniła sposób realizowania cutscen. Zdradzili również, że choć świat gry może z pozoru wydawać się niewielki, został zaprojektowany tak, by oferować graczom maksymalnie różnorodne przestrzenie, teren i wyzwania.
"Skrzypaczka" po raz pierwszy w Polsce
Drugi dzień ETER Anima Festival zakończyła Gala Otwarcia i polska premiera "Skrzypaczki", czyli filmu nagrodzonego podczas tegorocznego festiwalu w Annecy.
Przez wiele miesięcy film istniał dla zespołu ETER-u przede wszystkim w korespondencji, rozmowach i planach programowych. W Łodzi po raz pierwszy mogliśmy go przeżywać razem z festiwalową publicznością.
ETER trwa. Co przed nami?
Pierwsze dwa dni pokazały już pełne spektrum festiwalu: od pierwszego kontaktu dzieci z animacją poklatkową, przez badania naukowe i dostępność kina, po sztuczną inteligencję, gry i wielkie produkcje animowane.
A to dopiero półmetek festiwalu. Jeszcze przed nami spotkanie z Anną Apostolakis, Suzie Templeton, twórcami animacji i na zakończenie "We Are Aliens" oraz silent disco!