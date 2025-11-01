Trudno uwierzyć, że nie ma ich już z nami. Gwiazdy, które odeszły w 2025 roku
W 2025 roku pożegnaliśmy wiele uznanych gwiazd ze świata kina i telewizji. Z okazji tegorocznego Święta Zmarłych wspominamy nazwiska, które na zawsze zapisały się na kartach historii. Oto lista aktorów i aktorek.
Wśród zagranicznych aktorów i aktorek w 2025 roku zmarli również:
- Michelle Trachtenberg,
- Terence Stamp,
- Paul Hugh Moriarty,
- Jack Betts,
- Lee Joo-Sil,
- Loni Anderson,
- Prunella Scales,
- Patricia Routledge,
- Richard Chamberlain,
- Peter Jason,
- Robert Trebor,
- Bruce Glover,
- Kelley Mack,
- Julian McMahon,
- Michael Madsen,
- Sophie Nyweide.
Wśród polskich aktorów i aktorek w 2025 roku zmarli również:
- Arkadiusz Klucznik,
- Mieczysław Banasik,
- Paweł Galia,
- Jadwiga Jankowska-Cieślak,
- Joanna Jarzębska,
- Tomira Kowalik,
- Grzegorz Okrasa,
- Tomasz Kubiatowicz,
- Rajmund Jarosz,
- Zygmunt Biernat,
- Piotr Nowakowski,
- Marlena Milwiw,
- Krzesisława Dubielówna.
