Triumf japońskiej Godzilli w amerykańskich kinach. Padł rekord otwarcia!

Anna Kempys

Oprac.: Anna Kempys

Japońska produkcja "Godzilla Minus Zero" podbiła północnoamerykański box office. W pierwszy weekend wyświetlania zarobiła 31,6 mln dolarów, co dało jej nie tylko pierwsze miejsce w zestawieniu. To najlepszy wynik otwarcia dla aktorskiego filmu nieanglojęzycznego w Ameryce Północnej.

Kadr z filmu "Godzilla Minus Zero". Japończyk w białej koszuli, brązowej marynarce i okularach siedzi przy mikrofonie.
Kadr z filmu "Godzilla Minus One"materiały dystrybutora

"Godzilla Minus Zero": japońska produkcja z rekordowym wynikiem

To spora niespodzianka. Film wyreżyserowany przez Takashiego Yamazakiego "Godzilla Minus Zero", otwiera się w nowym oknie został liderem północnoamerykańskiego box office'u. Japońska produkcja zarobiła w pierwszy weekend wyświetlania 31,6 mln dolarów i padł rekord! To najlepszy wynik otwarcia dla aktorskiego filmu nieanglojęzycznego w Ameryce Północnej.

Na pewno w osiągnięciu takiego wyniku pomogła popularność poprzedniej części, znakomicie przyjętej w 2023 roku zarówno przez widzów, jak i krytyków "Godzilli Minus One", otwiera się w nowym oknie.

Jak podaje PAP, dotychczasowym liderem zestawienia najbardziej kasowych obcojęzycznych filmów aktorskich w północnoamerykańskich kinach był chiński "Hero", który w 2002 roku w premierowy weekend zarobił 17,8 mln dolarów.

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Jakub Izdebski

Drugie miejsce na liście północnoamerykańskiego box office'u zajmuje pełnometrażowa animacja "Kot Prot" z wynikiem 20 mln dolarów. Pierwszą trójkę zamyka musical "Drummer Boy" z kwotą 9,3 mln dolarów.

Tuż za podium znalazł się głośny i szeroko komentowany dokument Nathana Fieldera i Lance'a Oppenheima, "Zobaczysz wszystko" z wynikiem 8,8 mln dolarów (łącznie 80 mln dolarów).

"Godzilla Minus Zero": fabuła, obsada, polska premiera

Akcja filmu rozgrywa się w powojennej Japonii, dwa lata po wydarzeniach z "Godzilla Minus One". Wojna doszczętnie zniszczyła Japonię, a Godzilla pogrążyła ją jeszcze bardziej. Kraj musi zmierzyć się z ogromem tragedii i trudami odbudowy, by powrócić do normalnego życia. Gdy ludzkość w końcu przywyka do upragnionego pokoju na świecie, pojawia się nowe zagrożenie.

Na ekran wracają bohaterowie "Godzilla Minus One": Shikishima, grany przez Ryunosuke Kamikiego, Noriko, w którą ponownie wciela się Minami Hamabe, oraz Noda, grany przez Hidetakę Yoshiokę.

Na ekrany polskich kin film trafił 6 listopada 2026 roku.

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